Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Панамы и Англии пройдет 28 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Англия уже гарантировала себе выход в плей-офф с семью очками после побед над Хорватией (4:2) и ничьей с Ганой (0:0), и в этом матче решит вопрос первого места в группе. Панама, напротив, потеряла все шансы на выход из группы после поражений от Ганы (0:1) и Хорватии (0:1), и для них этот матч станет прощальным на турнире. Сможет ли аутсайдер достойно завершить турнир и преподнести сюрприз, или Англия подтвердит статус фаворита и завершит групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Панамы подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда проиграла Гане (0:1) и Хорватии (0:1) на турнире, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Доминиканской Республикой (4:2) и разгромное поражение от Бразилии (2:6). Панамцы испытывают проблемы в обороне и не могут забить больше одного гола за матч против организованных соперников. В очной встрече с Англией на чемпионате мира 2018 года панамцы потерпели разгромное поражение (1:6), что создает серьезное психологическое давление.

Англия подходит к игре с хорошими показателями: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда обыграла Хорватию (4:2) в стартовом туре, а также сыграла вничью с Ганой (0:0) в прошлом, одержала победы над Коста-Рикой (3:0) и Новой Зеландией (1:0), уступила Японии (0:1) и сыграла вничью с Уругваем (1:1). Англичане действуют организованно в обороне и стабильно забивают, имея в составе опытных лидеров. В личных встречах с Панамой англичане имеют подавляющее преимущество – разгромная победа 6:1 на чемпионате мира 2018 года. Даже с учетом возможной ротации состава, англичане остаются явными фаворитами в этом матче.

Итоговый вывод: Англия превосходит Панаму по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и историческому преимуществу. Панама будет стараться завершить турнир достойно, но против организованной игры англичан им будет крайне сложно забить больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Англии с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Англии.

Форма и история личных встреч

Панама пропускает в среднем более двух голов за матч и нестабильна в обороне, тогда как Англия практически не пропускает (0,6 гола в среднем) и демонстрирует организованную игру. В единственной очной встрече на чемпионате мира 2018 года англичане разгромили панамцев со счетом 6:1, что дает им серьезное психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и разницу в классе, победа Англии выглядит безальтернативной.

Прогноз на победителя

Англия имеет надежную оборону и мощную атаку, а также многолетнее доминирование над Панамой, тогда как панамская защита регулярно пропускает и не выдерживает давления топ-соперников. Учитывая эти факторы, победа англичан с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с форой (-2,5) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Панамы и Англии состоится 28 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».