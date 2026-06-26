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Панама – Англия: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

26 июня 2026 8:00
Панама - Англия
28 июн. 2026, воскресенье 00:00 | Чемпионат мира, группа L, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа Англии с форой (-2,5)
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Панамы и Англии пройдет 28 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум». Англия уже гарантировала себе выход в плей-офф с семью очками после побед над Хорватией (4:2) и ничьей с Ганой (0:0), и в этом матче решит вопрос первого места в группе. Панама, напротив, потеряла все шансы на выход из группы после поражений от Ганы (0:1) и Хорватии (0:1), и для них этот матч станет прощальным на турнире. Сможет ли аутсайдер достойно завершить турнир и преподнести сюрприз, или Англия подтвердит статус фаворита и завершит групповой этап на мажорной ноте?

Кто победит в матче

Сборная Панамы подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и 11 пропущенных (2,2). Команда проиграла Гане (0:1) и Хорватии (0:1) на турнире, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), победа над Доминиканской Республикой (4:2) и разгромное поражение от Бразилии (2:6). Панамцы испытывают проблемы в обороне и не могут забить больше одного гола за матч против организованных соперников. В очной встрече с Англией на чемпионате мира 2018 года панамцы потерпели разгромное поражение (1:6), что создает серьезное психологическое давление.

Англия подходит к игре с хорошими показателями: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда обыграла Хорватию (4:2) в стартовом туре, а также сыграла вничью с Ганой (0:0) в прошлом, одержала победы над Коста-Рикой (3:0) и Новой Зеландией (1:0), уступила Японии (0:1) и сыграла вничью с Уругваем (1:1). Англичане действуют организованно в обороне и стабильно забивают, имея в составе опытных лидеров. В личных встречах с Панамой англичане имеют подавляющее преимущество – разгромная победа 6:1 на чемпионате мира 2018 года. Даже с учетом возможной ротации состава, англичане остаются явными фаворитами в этом матче.

Итоговый вывод: Англия превосходит Панаму по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и историческому преимуществу. Панама будет стараться завершить турнир достойно, но против организованной игры англичан им будет крайне сложно забить больше одного гола. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Англии с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Англии.

Форма и история личных встреч

Панама пропускает в среднем более двух голов за матч и нестабильна в обороне, тогда как Англия практически не пропускает (0,6 гола в среднем) и демонстрирует организованную игру. В единственной очной встрече на чемпионате мира 2018 года англичане разгромили панамцев со счетом 6:1, что дает им серьезное психологическое преимущество. Учитывая текущую форму и разницу в классе, победа Англии выглядит безальтернативной.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
6
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
6 : 1
24.06.2018
Панама

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Панама
0
Орландо Москера
ВР
2
Сесар Блэкмен
ЛЗ
0
Джиовани Рамос
ЦЗ
0
Хосе Кордоба
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Микаэль Мурильо
ПЗ
0
Пума Родригес
ЛП
0
Карлос Харви
ЦП
0
Йоэль Барсенас
ЦП
0
Кристиан Мартинес Кристиан Мартинес
ПП
0
Хосе Фахардо
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
25
Джед Спенс
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
0
Рис Джеймс
ПЗ
20
Нони Мадуэке
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
18
Энтони Гордон
ЦП
8
Эллиот Андерсон
ЦП
4
Деклан Райс
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
3-2-4-1
0
Москера
0
Рамос
0
Кордоба
16
Андраде
2
Блэкмен
23
Мурильо
0
Родригес
0
Харви
0
Барсенас
0
Кристиан Мартинес
0
Фахардо
4-5-1
1
Пикфорд
0
Джеймс
2
Конса
6
Гехи
25
Спенс
20
Мадуэке
18
Гордон
8
Андерсон
4
Райс
10
Беллингем
9
Кейн
Остались в запасе
Панама
Англия
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Томас Кристиансен
Главный тренер
Томас Тухель

Прогноз на победителя

Англия имеет надежную оборону и мощную атаку, а также многолетнее доминирование над Панамой, тогда как панамская защита регулярно пропускает и не выдерживает давления топ-соперников. Учитывая эти факторы, победа англичан с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с форой (-2,5) с коэффициентом 2.25. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Панамы и Англии состоится 28 июня 2026 года в Ист-Ратерфорде на стадионе «Метлайф Стэдиум» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Панама – Англия: смотреть онлайн

2.25
Победа Англии с форой (-2,5)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
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