Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между Колумбией и Португалией пройдет 28 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум». Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф: колумбийцы имеют шесть очков после побед над ДР Конго и Узбекистаном, а португальцы набрали четыре очка благодаря ничьей с ДР Конго и разгрому Узбекистана. В этом матче решится, кто займет первое место в группе. Сможет ли Колумбия подтвердить свой статус одной из открытий турнира и обыграть фаворита, или Португалия возьмет свое за счет атакующей мощи и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Колумбии подходит к игре с впечатляющей статистикой: 10 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,0 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда уверенно обыграла ДР Конго (1:0) и Узбекистан (3:1), а также показала хорошие результаты в товарищеских матчах: победы над Иорданией (2:0) и Коста-Рикой (3:1), поражение от Франции (1:3). Колумбийцы обладают сбалансированным составом и умеют забивать в каждом матче, но их оборона не всегда безупречна, что против мощной атаки Португалии может стать решающим фактором. Однако южноамериканцы будут максимально мотивированы занять первое место в группе и избежать встречи с более сильным соперником в 1/8 финала.

Сборная Португалии подходит к игре в отличной форме: 12 голов в пяти последних матчах (2,4 в среднем) и всего три пропущенных (0,6). Команда разгромила Узбекистан (5:0) в прошлом туре, а также сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в стартовом, одержала победы над Нигерией (2:1) и Чили (2:1), уступила США (0:2) и сыграла вничью с Мексикой (0:0). Португальцы демонстрируют мощную атаку и надежную оборону, имеют в составе опытных лидеров, способных решить исход любого матча. В этом матче им нужна победа для первого места, и они будут действовать максимально агрессивно.

Итоговый вывод: Португалия имеет преимущество в атакующей мощи и надежности обороны, тогда как Колумбия также сильна, но уступает в классе. Учитывая, что обе команды уже решили задачу выхода из группы, игра может быть открытой, но португальцы выглядят предпочтительнее за счет более высокого индивидуального мастерства. Наш прогноз – победа Португалии.

Форма и история личных встреч

Португалия забивает в среднем 2,4 гола за матч и пропускает всего 0,6, тогда как Колумбия пропускает в среднем 1,0 гола, что говорит о более надежной обороне португальцев. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс португальцев дают им явное преимущество.

Прогноз на победителя

Португалия имеет более мощную атаку и надежную оборону, а также превосходит Колумбию по индивидуальному мастерству. Учитывая, что обе команды уже вышли в плей-офф и будут играть открыто, португальцы должны добиться победы и занять первое место в группе. Рекомендуемая ставка – победа Португалии с коэффициентом 1,95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между Колумбией и Португалией состоится 28 июня 2026 года в Майами на стадионе «Хард Рок Стэдиум» и начнется в 02:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».