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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Нижний Новгород
Оренбург - Нижний Новгород: обзор матча 27 сентября 2024
Оренбург
27.09.2024, пятница, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
58'
И. Башич
45'
В. Царукян
55'
О. Ожегович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Нижний Новгород
90'
+6
Замена
А. Мухин
️️️️
Х. Боселли
Желтая карточка
И. Башич
90'
+4
Желтая карточка
Д. Прохин
90'
+1
Замена
С. Оганесян
️️️️
А. Коваленко
80'
76'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
М. Стаматов
76'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
В. Царукян
72'
Желтая карточка
М. Стаматов
Желтая карточка
Д. Рыбчинский
71'
65'
Замена
З. Турбо
️️️️
О. Ожегович
Замена
Х. Томпсон
️️️️
И. Башич
62'
Замена
Э. Гюрлюк
️️️️
С. Сахархизан
62'
Замена
Д. Куэро
️️️️
М. Горбани
62'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Малых
62'
ГОЛ! 1:2!
И. Башич
58'
55'
ГОЛ! 0:2!
О. Ожегович
Пас отдал
В. Царукян
51'
Желтая карточка
О. Ожегович
46'
Замена
М. Шнапцев
️️️️
К. Боженов
45'
+5
Желтая карточка
К. Боженов
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Царукян
Пас отдал
О. Ожегович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
57
Богдан Москвичев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
2
Матиас Перес
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
6
Мохаммад Горбани
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
13
Иван Башич
АП
11
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Давид Деограсия
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
21
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
10
Хорди Томпсон
ЛВ
17
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
50
Джастин Куэро
ЦФ
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Артем Варганов
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Москвичев
81
Сидоров
2
Перес
27
Прохин
12
Малых
6
Горбани
8
Коваленко
11
Мансилья
13
Башич
26
Марин
11
Сахархизан
4-2-1-2-1
30
Медведев
87
Боженов
25
Карич
24
Гоцук
30
Стаматов
22
Каккоев
5
Трошечкин
18
Глейзер
21
Боселли
80
Царукян
9
Ожегович
13
Башич
10
Томпсон
10
Томпсон
13
Башич
11
Сахархизан
17
Гюрлюк
17
Гюрлюк
11
Сахархизан
8
Коваленко
9
Оганесян
9
Оганесян
8
Коваленко
12
Малых
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
12
Малых
6
Горбани
50
Куэро
50
Куэро
6
Горбани
87
Боженов
19
Шнапцев
19
Шнапцев
87
Боженов
30
Стаматов
3
Ведерников
3
Ведерников
30
Стаматов
21
Боселли
10
Мухин
10
Мухин
21
Боселли
80
Царукян
19
Ермаков
19
Ермаков
80
Царукян
9
Ожегович
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
9
Ожегович
Остались в запасе
Оренбург
Нижний Новгород
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Главный тренер
Давид Деограсия
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Артем Варганов
ЦЗ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
29
Томас Муро
ЦП
5
Ярослав Михайлов
АП
96
Алексей Барановский
АП
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
5
Артем Варганов
ЦЗ
Главный тренер
Давид Деограсия
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Оренбург - Нижний Новгород
3
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
459
273
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
10
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Журавель)
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