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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Оренбург
Нижний Новгород - Оренбург: обзор матча 18 сентября 2022
Нижний Новгород
18.09.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Оренбург
30'
Т. Аюпов
73'
А. Эктов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Оренбург
86'
Замена
К. Печенин
️️️️
А. Эктов
81'
Замена
И. Башич
️️️️
Г. Флорентин
80'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
М. Стаматов
Желтая карточка
В. Кротов
79'
Замена
К. Шильцов
️️️️
А. Шарипов
77'
73'
ГОЛ! 0:2!
А. Эктов
Пас отдал
Л. Вера
Замена
В. Кротов
️️️️
И. Юлдошев
68'
49'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
Л. Масоэро
46'
36'
Желтая карточка
М. Сиваков
30'
ГОЛ! 0:1!
Т. Аюпов
Пас отдал
Л. Вера
23'
Желтая карточка
Д. Хотулев
Замена
Милсон
️️️️
Н. Калинский
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Илья Жигулев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
3-3-2-1-1
50
Гойло
24
Гоцук
5
Масоэро
14
Агапов
6
Юлдошев
22
Каккоев
89
Стоцкий
78
Калинский
73
Шарипов
20
Рыбчинский
99
Сулейманов
3-3-1-2-1
1
Кеняйкин
3
Гойкович
4
Хотулев
3
Сиваков
15
Эктов
8
Аюпов
30
Стаматов
32
Вера
10
Флорентин
26
Марин
77
Писарский
6
Юлдошев
57
Кротов
57
Кротов
6
Юлдошев
5
Масоэро
44
Корнюшин
44
Корнюшин
5
Масоэро
73
Шарипов
7
Шильцов
7
Шильцов
73
Шарипов
78
Калинский
7
Милсон
7
Милсон
78
Калинский
15
Эктов
2
Печенин
2
Печенин
15
Эктов
30
Стаматов
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
30
Стаматов
10
Флорентин
13
Башич
13
Башич
10
Флорентин
Остались в запасе
Нижний Новгород
Оренбург
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
99
Николай Сысуев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
Остались в запасе
99
Николай Сысуев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Нижний Новгород - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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