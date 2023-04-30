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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Нижний Новгород
Оренбург - Нижний Новгород: обзор матча 30 апреля 2023
Оренбург
30.04.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
79'
С. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Нижний Новгород
Замена
Н. Титков
️️️️
Л. Вера
90'
+2
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Б. Мансилья
90'
+2
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
Г. Флорентин
90'
+2
Желтая карточка
Т. Аюпов
90'
86'
Замена
Э. Севикян
️️️️
Д. Стоцкий
ГОЛ! 1:0!
С. Оганесян
Пас отдал
Л. Вера
79'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Д. Воробьев
76'
71'
Замена
М. Янсане
️️️️
А. Соколов
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Х. Марин
66'
62'
Замена
И. Юлдошев
️️️️
Д. Глушаков
62'
Замена
И. Жигулев
️️️️
Н. Калинский
61'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
В. Яковлев
59'
Желтая карточка
Л. Масоэро
21'
Желтая карточка
К. Гоцук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
26
Химми Марин
ЛВ
11
Брайан Мансилья
ЛВ
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
10
Габриэль Флорентин
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Артем Соколов
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
9
Степан Оганесян
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
4-2-3-1
99
Сысуев
30
Стаматов
4
Хотулев
3
Гойкович
15
Эктов
55
Капленко
32
Вера
11
Мансилья
10
Флорентин
26
Марин
10
Воробьев
4-1-2-2-1
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
24
Гоцук
5
Масоэро
44
Корнюшин
22
Каккоев
88
Глушаков
78
Калинский
18
Соколов
5
Михайлов
14
Яковлев
26
Марин
8
Аюпов
8
Аюпов
26
Марин
10
Флорентин
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
10
Флорентин
32
Вера
18
Титков
18
Титков
32
Вера
11
Мансилья
17
Ковалев
17
Ковалев
11
Мансилья
10
Воробьев
9
Оганесян
9
Оганесян
10
Воробьев
88
Глушаков
6
Юлдошев
6
Юлдошев
88
Глушаков
78
Калинский
10
Жигулев
10
Жигулев
78
Калинский
89
Стоцкий
19
Севикян
19
Севикян
89
Стоцкий
14
Яковлев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
14
Яковлев
18
Соколов
95
Янсане
95
Янсане
18
Соколов
Остались в запасе
Оренбург
Нижний Новгород
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
70
Данил Капустянский
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
70
Данил Капустянский
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
27
Диего Акоста
ЦФ
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
50
Никита Гойло
ВР
7
Константин Шильцов
АП
17
Илья Берковский
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Оренбург - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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