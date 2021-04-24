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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Нижний Новгород
Оренбург - Нижний Новгород: обзор матча 24 апреля 2021
Оренбург
24.04.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Климович
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
55
Капленко
23
Бреев
31
Ткачук
99
Палиенко
10
Воробьев
7
Фамейе
4-1-2-1-2
31
Анисимов
11
Темников
5
Шумских
24
Гоцук
7
Маляров
22
Каккоев
78
Калинский
77
Гащенков
28
Султонов
95
Янсане
17
Кавтарадзе
Остались в запасе
Оренбург
Нижний Новгород
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
55
Александр Нойок
ОП
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
55
Александр Нойок
ОП
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Нижний Новгород
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Владимир Миневич (Смоленск)
Игорь Князев (Курск)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Газовик
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