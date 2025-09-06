Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Родина» – «Енисей»: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.68

06 сентября 2025 8:02
Родина - Енисей
07 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.68
Победа «Родины» с форой (0)
Сделать ставку

7 сентября на стадионе «Арена Химки» состоится матч 9-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Енисеем». Обе команды находятся в неплохой форме, но демонстрируют разную модель игры: «Родина» активно использует атакующий потенциал, тогда как «Енисей» делает ставку на надежность в обороне.

«Родина»

Коллектив из Москвы продолжает беспроигрышную серию, которая уже насчитывает пять матчей. Впечатляющая победа над «Нефтехимиком» со счетом 5:1 стала лучшим показателем результативности за последние месяцы. В атаке ключевую роль играет Магомедхабиб Абдусаламов, уже отличившийся 3 голами в 5 матчах. В последних пяти турах «Родина» забила 10 мячей и пропустила всего 3, демонстрируя отличную форму как в атаке, так и в обороне. В домашних матчах команда стабильно набирает очки, а три последних игры завершились с преимуществом по забитым мячам.

«Енисей»

Красноярский клуб также не проигрывает уже четыре тура подряд, но делает это за счет строгой обороны и прагматичной игры. В трех последних матчах «Енисей» не пропускает, а в пяти турах пропустил лишь четыре раза. Однако результативность атаки остаeтся на скромном уровне – лишь 5 голов за пять туров. Команда редко проваливается, но и редко выигрывает с крупным счeтом. На выезде «Енисей» действует осторожно, делая акцент на контроле и надежности. Несмотря на позицию в середине таблицы, команда может быть опасной при стандартных положениях и быстрой смене фаз атаки.

Факты о командах

«Родина»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.00 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • 8-е место после 8 туров, 10 очков

«Енисей»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.00 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • 11-е место после 8 туров, 9 очков

Личные встречи
50% (4)
38% (3)
13% (1)
11
Забитых мячей
5
1.38
В среднем за матч
0.63
3:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Родина
2 : 0
07.09.2025
Енисей
Россия. Первая лига, 23 тур
Енисей
0 : 0
08.03.2025
Родина
Россия. Первая лига, 14 тур
Родина
1 : 1
12.10.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 20 тур
Родина
2 : 0
26.11.2023
Енисей
Россия. Первая лига, 9 тур
Енисей
2 : 2
10.09.2023
Родина
Россия. Первая лига, 29 тур
Енисей
0 : 1
29.04.2023
Родина
Россия. Первая лига, 13 тур
Родина
0 : 2
09.10.2022
Енисей
Россия. Кубок, 2 тур
Родина
3 : 0
30.09.2020
Енисей
Показать все

Прогноз на матч «Родина» – «Енисей»

Форма «Родины» делает еe фаворитом этой встречи. Команда активно использует быстрые фланги и эффективно завершает атаки. «Енисей» выглядит надeжно в защите, но недостаток агрессии в атаке может не позволить рассчитывать на победу в Москве. С учетом формы соперников и баланса игры, наиболее логичным выглядит умеренный перевес хозяев при минимуме голов.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Родины» с форой (0) – коэффициент 1.68
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.76

1.68
Победа «Родины» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Енисей Родина
Другие прогнозы
11.09.2025
17:00
1.75
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал - Салют
Победа «Салюта»
11.09.2025
19:30
1.88
Россия. Кубок, 3 раунд
Леон Сатурн - БроукБойз
Оба тайма меньше 1.5 гола
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 