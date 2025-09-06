7 сентября на стадионе «Арена Химки» состоится матч 9-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Енисеем». Обе команды находятся в неплохой форме, но демонстрируют разную модель игры: «Родина» активно использует атакующий потенциал, тогда как «Енисей» делает ставку на надежность в обороне.

«Родина»

Коллектив из Москвы продолжает беспроигрышную серию, которая уже насчитывает пять матчей. Впечатляющая победа над «Нефтехимиком» со счетом 5:1 стала лучшим показателем результативности за последние месяцы. В атаке ключевую роль играет Магомедхабиб Абдусаламов, уже отличившийся 3 голами в 5 матчах. В последних пяти турах «Родина» забила 10 мячей и пропустила всего 3, демонстрируя отличную форму как в атаке, так и в обороне. В домашних матчах команда стабильно набирает очки, а три последних игры завершились с преимуществом по забитым мячам.

«Енисей»

Красноярский клуб также не проигрывает уже четыре тура подряд, но делает это за счет строгой обороны и прагматичной игры. В трех последних матчах «Енисей» не пропускает, а в пяти турах пропустил лишь четыре раза. Однако результативность атаки остаeтся на скромном уровне – лишь 5 голов за пять туров. Команда редко проваливается, но и редко выигрывает с крупным счeтом. На выезде «Енисей» действует осторожно, делая акцент на контроле и надежности. Несмотря на позицию в середине таблицы, команда может быть опасной при стандартных положениях и быстрой смене фаз атаки.

Факты о командах

«Родина»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 2.00 гола забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

8-е место после 8 туров, 10 очков

«Енисей»

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 1.00 гола забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает в 3 последних матчах

11-е место после 8 туров, 9 очков

Прогноз на матч «Родина» – «Енисей»

Форма «Родины» делает еe фаворитом этой встречи. Команда активно использует быстрые фланги и эффективно завершает атаки. «Енисей» выглядит надeжно в защите, но недостаток агрессии в атаке может не позволить рассчитывать на победу в Москве. С учетом формы соперников и баланса игры, наиболее логичным выглядит умеренный перевес хозяев при минимуме голов.

