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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Енисей
Родина - Енисей: обзор матча 12 октября 2024
Родина
12.10.2024, суббота, 20:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
71'
А. Калмыков
30'
Я. Цесь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Енисей
90'
+4
Вторая желтая
А. Масловский
Замена
С. Кожедуб
️️️️
А. Сокол
77'
Замена
М. Кане
️️️️
Р. Мальцев
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Калмыков
71'
67'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Т. Шипунов
Замена
А. Калмыков
️️️️
А. Юшин
65'
Замена
А. Агаев
️️️️
Д. Шадринцев
61'
Замена
И. Антонов
️️️️
М. Данилин
60'
59'
Желтая карточка
А. Масловский
Желтая карточка
Х. Кочиев
36'
30'
ГОЛ! 0:1!
Я. Цесь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
33
Алан Агаев
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
8
Илья Антонов
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шакеров
55
Крижан
88
Сокол
15
Шадринцев
15
Кочиев
96
Мальцев
30
Данилин
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
10
Рейна
3-1-3-3
50
Шамов
3
Цесь
25
Эмерсон
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
87
Мазурин
9
Савельев
7
Чуканов
20
Шипунов
15
Шадринцев
33
Агаев
33
Агаев
15
Шадринцев
96
Мальцев
36
Кане
36
Кане
96
Мальцев
30
Данилин
8
Антонов
8
Антонов
30
Данилин
88
Сокол
11
Кожедуб
11
Кожедуб
88
Сокол
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
Остались в запасе
Родина
Енисей
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Родина - Енисей
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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