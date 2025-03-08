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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Родина
Енисей - Родина: обзор матча 08 марта 2025
Енисей
08.03.2025, суббота, 08:00
Россия. Первая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Родина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Родина
Замена
А. Батырев
️️️️
А. Ломакин
90'
+1
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Мазурин
78'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
М. Тихонов
78'
Желтая карточка
М. Тихонов
69'
57'
Замена
А. Максименко
️️️️
А. Гордюшенко
55'
Желтая карточка
Л. Мусаев
46'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Концевой
46'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
М. Данилин
46'
Замена
М. Баришич
️️️️
М. Абдусаламов
Желтая карточка
К. Ушатов
44'
Желтая карточка
Эмерсон
5'
Желтая карточка
А. Чуканов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
6
Амир Батырев
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
14
Макс Баришич
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
3
Цесь
25
Эмерсон
90
Ломакин
87
Мазурин
23
Ушатов
44
Тихонов
75
Окладников
19
Тихонов
7
Чуканов
4-1-2-1-2
16
Корякин
88
Сокол
26
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
6
Фищенко
30
Данилин
72
Гордюшенко
80
Концевой
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
90
Ломакин
6
Батырев
6
Батырев
90
Ломакин
44
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
44
Тихонов
87
Мазурин
8
Канаплин
8
Канаплин
87
Мазурин
18
Абдусаламов
14
Баришич
14
Баришич
18
Абдусаламов
30
Данилин
38
Мусаев
38
Мусаев
30
Данилин
80
Концевой
77
Корян
77
Корян
80
Концевой
72
Гордюшенко
9
Максименко
9
Максименко
72
Гордюшенко
Остались в запасе
Енисей
Родина
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Александр Долгов
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
1
Сергей Айдаров
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
18
Александр Надольский
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
11
Александр Долгов
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Енисей - Родина
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Родина
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 2
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Александр Павлов (Саратов)
Резервный судья:
Роман Труханович (Барнаул)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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