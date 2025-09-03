4 сентября на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме сборная Нидерландов примет Польшу в рамках пятого тура европейской квалификации чемпионата мира. Обе команды входят в число фаворитов группы, и результат этой встречи может повлиять на расстановку сил в борьбе за выход в финальную часть. Нидерланды выглядят чуть мощнее по атакующим показателям, но и Польша показывает достойный уровень, особенно при игре на контратаках.

Нидерланды

Сборная Нидерландов подходит к матчу с хорошей серией – команда не проигрывает в пяти из семи последних игр и забивает в шести матчах подряд. Последний матч стал показательным: разгром Мальты со счeтом 8:0 демонстрирует атакующий потенциал команды. Коди Гакпо является главным оружием «оранжевых» – 12 голов в 26 матчах за сборную. Всего за последние пять встреч Нидерланды забили 16 мячей (в среднем 3.20 за игру) и пропустили 6 (1.20). Даже в матчах против сильных соперников, таких как Испания, команда создаeт множество моментов, полагаясь на давление через фланги и агрессивный прессинг.

Польша

Польша занимает третью строчку в турнирной таблице с 6 очками после трeх туров. В последних играх команда действует уверенно: победы над Литвой, Мальтой и Молдовой, хотя поражение от Финляндии (1:2) стало неожиданностью. Роберт Левандовски – ключевая фигура в атаке, на его счету 8 голов в 20 матчах за сборную. В среднем поляки забивают 1.40 гола за игру и пропускают 0.80, демонстрируя сбалансированную игру. Команда забивает в восьми матчах подряд, но на выезде в квалификации испытывает трудности: три поражения кряду, что может стать фактором риска в матче против столь агрессивного соперника.

Факты о командах

Нидерланды

Забивает в 6 матчах подряд

16 голов и 6 пропущенных за 5 игр

В среднем: 3.20 забито, 1.20 пропущено

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Гакпо – 12 голов в 26 матчах

Польша

Забивает в 8 матчах подряд

7 голов и 4 пропущенных за 5 игр

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено

Проиграла 3 последних гостевых матча в квалификации

Левандовски – 8 голов в 20 матчах

Прогноз на матч Нидерланды – Польша

Обе сборные подходят к матчу в боевой форме, но Нидерланды выглядят предпочтительнее за счeт домашнего фактора и мощной атаки. Гакпо и компания показывают высокий темп, и Польша, несмотря на свою надeжность в обороне, вряд ли сможет полностью сдержать напор хозяев. Вместе с тем поляки традиционно опасны в контратаках и с Левандовски могут рассчитывать на забитый мяч. Игра обещает быть результативной, с преимуществом хозяев, но с голевыми шансами и у гостей.

Рекомендованные ставки