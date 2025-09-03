Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нидерланды – Польша: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

03 сентября 2025 9:51
Нидерланды - Польша
04 сент. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

4 сентября на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме сборная Нидерландов примет Польшу в рамках пятого тура европейской квалификации чемпионата мира. Обе команды входят в число фаворитов группы, и результат этой встречи может повлиять на расстановку сил в борьбе за выход в финальную часть. Нидерланды выглядят чуть мощнее по атакующим показателям, но и Польша показывает достойный уровень, особенно при игре на контратаках.

Нидерланды

Сборная Нидерландов подходит к матчу с хорошей серией – команда не проигрывает в пяти из семи последних игр и забивает в шести матчах подряд. Последний матч стал показательным: разгром Мальты со счeтом 8:0 демонстрирует атакующий потенциал команды. Коди Гакпо является главным оружием «оранжевых» – 12 голов в 26 матчах за сборную. Всего за последние пять встреч Нидерланды забили 16 мячей (в среднем 3.20 за игру) и пропустили 6 (1.20). Даже в матчах против сильных соперников, таких как Испания, команда создаeт множество моментов, полагаясь на давление через фланги и агрессивный прессинг.

Польша

Польша занимает третью строчку в турнирной таблице с 6 очками после трeх туров. В последних играх команда действует уверенно: победы над Литвой, Мальтой и Молдовой, хотя поражение от Финляндии (1:2) стало неожиданностью. Роберт Левандовски – ключевая фигура в атаке, на его счету 8 голов в 20 матчах за сборную. В среднем поляки забивают 1.40 гола за игру и пропускают 0.80, демонстрируя сбалансированную игру. Команда забивает в восьми матчах подряд, но на выезде в квалификации испытывает трудности: три поражения кряду, что может стать фактором риска в матче против столь агрессивного соперника.

Факты о командах

Нидерланды

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • 16 голов и 6 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 3.20 забито, 1.20 пропущено
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Гакпо – 12 голов в 26 матчах

Польша

  • Забивает в 8 матчах подряд
  • 7 голов и 4 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • Проиграла 3 последних гостевых матча в квалификации
  • Левандовски – 8 голов в 20 матчах

Личные встречи
71% (5)
29% (2)
0% (0)
12
Забитых мячей
6
1.71
В среднем за матч
0.86
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Нидерланды
1 : 1
04.09.2025
Польша
Чемпионат Европы, 1 тур
Польша
1 : 2
16.06.2024
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Польша
0 : 2
22.09.2022
Нидерланды
Лига наций, 3 тур
Нидерланды
2 : 2
11.06.2022
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 2
18.11.2020
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 0
04.09.2020
Польша
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
1 : 2
01.06.2016
Нидерланды
Показать все

Прогноз на матч Нидерланды – Польша

Обе сборные подходят к матчу в боевой форме, но Нидерланды выглядят предпочтительнее за счeт домашнего фактора и мощной атаки. Гакпо и компания показывают высокий темп, и Польша, несмотря на свою надeжность в обороне, вряд ли сможет полностью сдержать напор хозяев. Вместе с тем поляки традиционно опасны в контратаках и с Левандовски могут рассчитывать на забитый мяч. Игра обещает быть результативной, с преимуществом хозяев, но с голевыми шансами и у гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Победа Нидерландов – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Нидерланды
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 