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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Нидерланды
Польша - Нидерланды: обзор матча 16 июня 2024
Польша
16.06.2024, воскресенье, 16:00
Чемпионат Европы, группа D, 1 тур
1 : 2
Завершен
Нидерланды
16'
А. Букса
29'
К. Гакпо
83'
В. Вегхорст
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Польша - Нидерланды
87'
Замена
М. ван де Вен
️️️️
Н. Аке
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
Б. Саламон
86'
83'
ГОЛ! 1:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Н. Аке
81'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
М. Депай
81'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
К. Гакпо
Замена
Я. Пиотровски
️️️️
П. Зелински
78'
62'
Замена
Д. Мален
️️️️
Х. Симонс
62'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Д. Верман
Замена
Б. Слиш
️️️️
Т. Романчук
55'
Замена
К. Свидерски
️️️️
К. Урбански
55'
Замена
Я. Модер
️️️️
С. Шиманьски
46'
29'
ГОЛ! 1:1!
К. Гакпо
Пас отдал
Н. Аке
ГОЛ! 1:0!
А. Букса
Пас отдал
П. Зелински
16'
15'
Желтая карточка
Д. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
19
Пшемыслав Франковски
ЛАЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Никола Залевски
ПАЗ
3
Тарас Романчук
ОП
8
Каспер Урбански
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
5
Натан Аке
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПЗ
14
Тиджани Рейндерс
ОП
8
Джоуи Верман
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
11
Коди Гакпо
ЛФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Хави Симонс
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Михал Скурась
ЛВ
8
Якуб Модер
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Щесны
2
Саламон
5
Беднарек
14
Кивиор
19
Франковски
3
Романчук
21
Залевски
8
Урбански
10
Зелински
20
Шиманьски
16
Букса
4-1-2-3
1
Вербрюгген
22
Дюмфрис
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
14
Рейндерс
8
Верман
16
Схаутен
7
Симонс
10
Депай
11
Гакпо
2
Саламон
18
Берешиньски
18
Берешиньски
2
Саламон
20
Шиманьски
8
Модер
8
Модер
20
Шиманьски
3
Романчук
6
Слиш
6
Слиш
3
Романчук
10
Зелински
16
Пиотровски
16
Пиотровски
10
Зелински
8
Урбански
11
Свидерски
11
Свидерски
8
Урбански
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
11
Гакпо
2
Фримпонг
2
Фримпонг
11
Гакпо
8
Верман
8
Вейналдум
8
Вейналдум
8
Верман
7
Симонс
18
Мален
18
Мален
7
Симонс
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
Остались в запасе
Польша
Нидерланды
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Михал Скурась
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Марцин Булка
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Михал Скурась
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
3
Ян Матсен
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Польша - Нидерланды
1
Всего ударов по воротам
12
21
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
8
Офсайды
2
0
Количество передач
292
583
Сейвы
2
6
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
4
14
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
8
14
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.26
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Посещаемость:
48117 из 57000 зрителей (84%)
Где смотреть матч:
Okko
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