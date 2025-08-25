«Борнмут» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч Кубка лиги 26 августа 2025 с коэффициентом 1.85

26 августа на стадионе «Дин Корт» состоится встреча второго раунда Кубка лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом». Обе команды стартовали в Премьер-лиге с переменным успехом и будут стремиться использовать кубковый матч как возможность для ротации и закрепления уверенности.

«Борнмут»

Команда уверенно начала сезон: минимальная победа над «Вулверхэмптоном» (1:0) стала важным шагом для укрепления позиции. Однако поражение от «Ливерпуля» (2:4) показало уязвимость обороны против топовых соперников. В последних пяти матчах «Борнмут» забил 6 и пропустил столько же, демонстрируя баланс между атакой и защитой. Коллектив часто полагается на быстрые атаки через фланги, что приносит результат против соперников среднего уровня. Важный фактор – команда забивает в 6 из 8 последних встреч, что делает еe атакующую линию достаточно стабильной.

«Брентфорд»

«Пчeлы» идут в похожем ритме. После поражения от «Ноттингем Форест» (1:3) они реабилитировались в игре с «Астон Виллой» (1:0). В последних пяти матчах у «Брентфорда» статистика аналогична сопернику – 6 забитых и 6 пропущенных. Команда надeжнее смотрится в обороне, но всe же регулярно допускает ошибки, что видно по средней пропускаемости – 1.20 гола за игру. При этом «Брентфорд» отличается высокой стабильностью в атаке: серия из 12 матчей подряд с забитыми мячами подтверждает силу линии нападения.

Факты о командах

«Борнмут»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 4 из 5 последних игр

«Брентфорд»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 12 последних матчах подряд

В среднем: 1.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Борнмут» – «Брентфорд»

Обе команды подойдут к матчу с похожими показателями и слабым балансом между атакой и обороной. «Брентфорд» выглядит чуть надeжнее в защите и при этом стабильно реализует моменты. «Борнмут» активно использует домашнее поле, но в Кубке лиги фактор ротации может сыграть на руку гостям, которые обладают более длинной скамейкой. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон, где «Брентфорд» имеет немного больше шансов пройти дальше.

