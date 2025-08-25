Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Борнмут» – «Брентфорд»: прогноз и ставки на матч Кубка лиги 26 августа 2025 с коэффициентом 1.85

25 августа 2025 9:14
Борнмут - Брентфорд
26 авг. 2025, вторник 21:45 | Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

26 августа на стадионе «Дин Корт» состоится встреча второго раунда Кубка лиги между «Борнмутом» и «Брентфордом». Обе команды стартовали в Премьер-лиге с переменным успехом и будут стремиться использовать кубковый матч как возможность для ротации и закрепления уверенности.

«Борнмут»

Команда уверенно начала сезон: минимальная победа над «Вулверхэмптоном» (1:0) стала важным шагом для укрепления позиции. Однако поражение от «Ливерпуля» (2:4) показало уязвимость обороны против топовых соперников. В последних пяти матчах «Борнмут» забил 6 и пропустил столько же, демонстрируя баланс между атакой и защитой. Коллектив часто полагается на быстрые атаки через фланги, что приносит результат против соперников среднего уровня. Важный фактор – команда забивает в 6 из 8 последних встреч, что делает еe атакующую линию достаточно стабильной.

«Брентфорд»

«Пчeлы» идут в похожем ритме. После поражения от «Ноттингем Форест» (1:3) они реабилитировались в игре с «Астон Виллой» (1:0). В последних пяти матчах у «Брентфорда» статистика аналогична сопернику – 6 забитых и 6 пропущенных. Команда надeжнее смотрится в обороне, но всe же регулярно допускает ошибки, что видно по средней пропускаемости – 1.20 гола за игру. При этом «Брентфорд» отличается высокой стабильностью в атаке: серия из 12 матчей подряд с забитыми мячами подтверждает силу линии нападения.

Факты о командах

«Борнмут»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних игр

«Брентфорд»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 12 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи
17% (2)
17% (2)
67% (8)
11
Забитых мячей
20
0.92
В среднем за матч
1.67
1:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Борнмут
1 : 2
15.03.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
3 : 2
09.11.2024
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1 : 2
11.05.2024
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Брентфорд
2 : 2
02.09.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брентфорд
2 : 0
14.01.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
0 : 0
01.10.2022
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Брентфорд
3 : 1
22.05.2021
Борнмут
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Борнмут
1 : 0
17.05.2021
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Борнмут
0 : 1
24.04.2021
Брентфорд
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Брентфорд
2 : 1
30.12.2020
Борнмут
Англия. Чемпион-Лига, 32 тур
Брентфорд
3 : 1
21.02.2015
Борнмут
Англия. Чемпион-Лига, 2 тур
Борнмут
1 : 0
16.08.2014
Брентфорд
Показать все

Прогноз на матч «Борнмут» – «Брентфорд»

Обе команды подойдут к матчу с похожими показателями и слабым балансом между атакой и обороной. «Брентфорд» выглядит чуть надeжнее в защите и при этом стабильно реализует моменты. «Борнмут» активно использует домашнее поле, но в Кубке лиги фактор ротации может сыграть на руку гостям, которые обладают более длинной скамейкой. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон, где «Брентфорд» имеет немного больше шансов пройти дальше.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Победа «Брентфорда» – коэффициент 2.25
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Англия. Кубок лиги Брентфорд Борнмут
Другие прогнозы
25.08.2025
03:00
1.40
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2 - Звезда
Победа «Зенита-2»
25.08.2025
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал - Волга
Тотал меньше 2,5
25.08.2025
19:30
2.75
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор - Торпедо
Ничья
25.08.2025
19:30
2.00
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе - Верона
Тотал больше 2.5 голов
25.08.2025
20:30
1.70
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик - Райо Вальекано
Победа «Райо Вальекано»
25.08.2025
21:45
1.60
Италия. Серия А, 1 тур
Интер - Торино
Победа «Интера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 