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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Брентфорд
Борнмут - Брентфорд: обзор матча 11 мая 2024
Борнмут
11.05.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
1 : 2
Завершен
Брентфорд
89'
Д. Соланке
86'
Б. Мбемо
90+5'
Й. Висса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Брентфорд
90'
+8
Желтая карточка
А. Тони
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Й. Висса
Пас отдал
Б. Мбемо
ГОЛ! 1:1!
Д. Соланке
Пас отдал
М. Сенеси
89'
86'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мбемо
Пас отдал
Й. Висса
85'
Желтая карточка
М. Йенсен
83'
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
В. Янельт
Замена
Т. Адамс
️️️️
А. Смит
81'
Замена
А. Скотт
️️️️
Р. Кристи
80'
75'
Замена
К. Шаде
️️️️
М. Дамсгор
Замена
М. Тавернье
️️️️
Д. Уаттара
67'
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Клюйверт
67'
63'
Замена
Й. Висса
️️️️
К. Льюис-Поттер
63'
Замена
М. Йенсен
️️️️
К. Нергор
62'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Айер
Желтая карточка
Д. Уаттара
56'
Желтая карточка
М. Сенеси
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
19
Энес Унал
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-1-3-2
12
Траверс
15
Смит
6
Забарный
5
Сенеси
6
Келли
10
Кук
19
Клюйверт
10
Кристи
11
Уаттара
19
Соланке
42
Семеньо
4-1-1-3-1
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
20
Айер
3
Регилон
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
17
Тони
15
Смит
12
Адамс
12
Адамс
15
Смит
10
Кристи
8
Скотт
8
Скотт
10
Кристи
11
Уаттара
16
Тавернье
16
Тавернье
11
Уаттара
19
Клюйверт
19
Унал
19
Унал
19
Клюйверт
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
23
Нергор
8
Йенсен
8
Йенсен
23
Нергор
27
Янельт
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
27
Янельт
23
Льюис-Поттер
9
Висса
9
Висса
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
7
Шаде
7
Шаде
24
Дамсгор
Остались в запасе
Борнмут
Брентфорд
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
33
Нето
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
25
Занка
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Борнмут - Брентфорд
3
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
16
12
Офсайды
1
0
Количество передач
364
380
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.44
Матчи команд
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21.11.2026
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08.11.2026
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Спарта
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Борнмут
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Борнмут
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31.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 12 тур
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- : -
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4 : 0
23.11.2026
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Брайтон
2 : 0
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Брентфорд
2 : 0
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Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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3 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
Виталити Стэдиум
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