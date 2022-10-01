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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Брентфорд
Борнмут - Брентфорд: обзор матча 01 октября 2022
Борнмут
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борнмут - Брентфорд
84'
Замена
Ф. Ониика
️️️️
Ш. Баптист
Желтая карточка
Ж. Лерма
75'
Замена
Р. Кристи
️️️️
К. Мур
72'
67'
Желтая карточка
А. Хики
64'
Замена
Занка
️️️️
П. Янссон
61'
Замена
А. Хики
️️️️
К. Айер
61'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
М. Дамсгор
61'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
45'
+2
Желтая карточка
А. Тони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
33
Нето
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Саман Годдос
АП
4-3-1-2
33
Нето
33
Земура
2
Мефам
5
Сенеси
15
Смит
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
16
Тавернье
19
Соланке
19
Мур
4-1-2-2-1
1
Райя
20
Айер
18
Янссон
15
Ми
3
Генри
27
Янельт
26
Баптист
8
Йенсен
19
Мбемо
24
Дамсгор
17
Тони
19
Мур
10
Кристи
10
Кристи
19
Мур
20
Айер
2
Хики
2
Хики
20
Айер
18
Янссон
25
Занка
25
Занка
18
Янссон
26
Баптист
16
Ониика
16
Ониика
26
Баптист
24
Дамсгор
10
Да Силва
10
Да Силва
24
Дамсгор
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
Остались в запасе
Борнмут
Брентфорд
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Борнмут - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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