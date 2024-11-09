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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Борнмут
Брентфорд - Борнмут: обзор матча 09 ноября 2024
Брентфорд
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Борнмут
27'
Й. Висса
50'
М. Дамсгор
58'
Й. Висса
17'
Эванилсон
49'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Борнмут
Желтая карточка
Ф. Карвалью
90'
+7
Замена
Ю. Эмре Конак
️️️️
М. Дамсгор
90'
+3
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Б. Мбемо
90'
+3
89'
Желтая карточка
И. Забарный
Желтая карточка
К. Шаде
88'
84'
Замена
Х. Араухо
️️️️
А. Смит
Замена
К. Шаде
️️️️
К. Нергор
83'
81'
Желтая карточка
А. Смит
Замена
Е. Ярмолюк
️️️️
М. Йенсен
79'
76'
Замена
Э. Унал
️️️️
Р. Кристи
76'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Д. Клюйверт
68'
Желтая карточка
Р. Кристи
67'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Т. Адамс
67'
Замена
Д. Хейсен
️️️️
М. Сенеси
ГОЛ! 3:2!
Й. Висса
Пас отдал
В. Янельт
58'
ГОЛ! 2:2!
М. Дамсгор
Пас отдал
Б. Мбемо
50'
49'
ГОЛ! 1:2!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Л. Кук
33'
Желтая карточка
М. Сенеси
ГОЛ! 1:1!
Й. Висса
27'
17'
ГОЛ! 0:1!
Эванилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К)
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К)
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
4
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Эванилсон
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
4
Дин Хейсен
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Флеккен
22
Коллинс
2
Пайннок
4
ван ден Берг
27
Янельт
23
Нергор
8
Йенсен
23
Льюис-Поттер
24
Дамсгор
19
Мбемо
9
Висса
4-1-1-2-2
13
Кепа
15
Смит
6
Забарный
5
Сенеси
6
Керкез
12
Адамс
4
Кук
10
Кристи
19
Клюйверт
42
Семеньо
9
Эванилсон
24
Дамсгор
26
Конак
26
Конак
24
Дамсгор
19
Мбемо
14
Карвалью
14
Карвалью
19
Мбемо
8
Йенсен
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
8
Йенсен
23
Нергор
7
Шаде
7
Шаде
23
Нергор
5
Сенеси
4
Хейсен
4
Хейсен
5
Сенеси
15
Смит
22
Араухо
22
Араухо
15
Смит
12
Адамс
16
Тавернье
16
Тавернье
12
Адамс
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
10
Кристи
19
Унал
19
Унал
10
Кристи
Остались в запасе
Брентфорд
Борнмут
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Джейден Мегома
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Брентфорд - Борнмут
2
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
16
Офсайды
0
1
Количество передач
409
378
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.54
2.23
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Брентфорд
- : -
02.12.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1 : 1
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Брентфорд Коммьюнити
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