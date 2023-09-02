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АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Борнмут
Брентфорд - Борнмут: обзор матча 02 сентября 2023
Брентфорд
02.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
7'
М. Йенсен
90+3'
Б. Мбемо
30'
Д. Соланке
77'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Борнмут
ГОЛ! 2:2!
Б. Мбемо
Пас отдал
Н. Коллинс
90'
+3
88'
Замена
К. Мефам
️️️️
Р. Кристи
Замена
Н. Коллинс
️️️️
Б. Ми
82'
Замена
М. Олакигбе
️️️️
А. Хики
82'
Замена
К. Айер
️️️️
М. Йенсен
81'
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Брукс
Пас отдал
М. Тавернье
Замена
Ф. Ониика
️️️️
В. Янельт
71'
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
К. Шаде
71'
71'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Д. Клюйверт
Желтая карточка
М. Йенсен
69'
65'
Желтая карточка
Нето
60'
Замена
Д. Брукс
️️️️
А. Семеньо
51'
Желтая карточка
М. Ааронс
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соланке
Пас отдал
М. Сенеси
ГОЛ! 1:0!
М. Йенсен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
16
Фрэнк Ониика
ЦП
17
Майкл Олакигбе
ЦП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-1-2-3
1
Флеккен
3
Генри
15
Ми
2
Пайннок
2
Хики
27
Янельт
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
7
Шаде
19
Мбемо
4-2-2-2
33
Нето
3
Ааронс
6
Забарный
5
Сенеси
6
Керкез
10
Кук
8
Биллинг
10
Кристи
19
Клюйверт
42
Семеньо
19
Соланке
8
Йенсен
20
Айер
20
Айер
8
Йенсен
15
Ми
22
Коллинс
22
Коллинс
15
Ми
27
Янельт
16
Ониика
16
Ониика
27
Янельт
2
Хики
17
Олакигбе
17
Олакигбе
2
Хики
7
Шаде
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
10
Кристи
2
Мефам
2
Мефам
10
Кристи
19
Клюйверт
16
Тавернье
16
Тавернье
19
Клюйверт
42
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
42
Семеньо
Остались в запасе
Брентфорд
Борнмут
1
Томас Стракоша
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Саман Годдос
АП
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Брентфорд - Борнмут
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
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