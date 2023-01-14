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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Борнмут
Брентфорд - Борнмут: обзор матча 14 января 2023
Брентфорд
14.01.2023, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
39'
А. Тони (П)
75'
М. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Борнмут
Замена
К. Льюис-Поттер
️️️️
Б. Мбемо
89'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Д. Да Силва
82'
Замена
Занка
️️️️
К. Айер
82'
Замена
К. Шаде
️️️️
А. Тони
82'
78'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
М. Сенеси
ГОЛ! 2:0!
М. Йенсен
Пас отдал
Д. Да Силва
75'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Й. Висса
71'
Желтая карточка
Д. Райя
69'
67'
Замена
С. Дембеле
️️️️
Д. Энтони
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тони
39'
38'
Желтая карточка
Нето
35'
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Л. Кук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
33
Нето
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Брентфорд
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
7
Саман Годдос
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
3-1-3-2-1
1
Райя
20
Айер
2
Пайннок
15
Ми
27
Янельт
10
Да Силва
8
Йенсен
23
Нергор
9
Висса
19
Мбемо
17
Тони
4-3-1-2
33
Нето
3
Стейси
5
Сенеси
6
Келли
2
Мефам
4
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
19
Энтони
19
Мур
20
Айер
25
Занка
25
Занка
20
Айер
9
Висса
2
Расмуссен
2
Расмуссен
9
Висса
10
Да Силва
24
Дамсгор
24
Дамсгор
10
Да Силва
19
Мбемо
23
Льюис-Поттер
23
Льюис-Поттер
19
Мбемо
17
Тони
7
Шаде
7
Шаде
17
Тони
4
Кук
4
Пирсон
4
Пирсон
4
Кук
5
Сенеси
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
5
Сенеси
19
Энтони
23
Дембеле
23
Дембеле
19
Энтони
Остались в запасе
Брентфорд
Борнмут
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Доминик Сади
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Доминик Сади
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Брентфорд - Борнмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 0
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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