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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Борнмут
Брентфорд - Борнмут: обзор матча 30 декабря 2020
Брентфорд
30.12.2020, среда, 20:30
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
37'
Х. Дальсгаард
79'
Т. Фосу
25'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Борнмут
Замена
С. Годдос
️️️️
Б. Мбемо
90'
89'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ж. Лерма
83'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Брукс
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Да Силва
82'
ГОЛ! 2:1!
Т. Фосу
Пас отдал
Б. Мбемо
79'
69'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Л. Кук
Замена
Т. Фосу
️️️️
С. Каньос
65'
41'
Желтая карточка
Л. Кук
ГОЛ! 1:1!
Х. Дальсгаард
Пас отдал
М. Йенсен
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Л. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Саман Годдос
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
18
Янссон
3
Дальсгаард
27
Янельт
10
Да Силва
8
Йенсен
7
Каньос
19
Мбемо
17
Тони
4-3-2-1
31
Бегович
15
Смит
27
Кук
6
Келли
6
Симпсон
8
Биллинг
8
Лерма
4
Кук
7
Брукс
19
Станислас
19
Соланке
7
Каньос
24
Фосу
24
Фосу
7
Каньос
19
Мбемо
7
Годдос
7
Годдос
19
Мбемо
10
Да Силва
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Да Силва
8
Лерма
32
Гослинг
32
Гослинг
8
Лерма
4
Кук
7
Кинг
7
Кинг
4
Кук
7
Брукс
9
Сарридж
9
Сарридж
7
Брукс
Остались в запасе
Брентфорд
Борнмут
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
Остались в запасе
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Брентфорд - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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