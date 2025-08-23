24 августа в Воронеже на стадионе «Факел» пройдeт матч 6-го тура Первой лиги, где лидер турнира «Факел» примет «Нефтехимик». Хозяева начали сезон мощно и пока идут без потерь, тогда как гости демонстрируют нестабильные результаты и держатся в середине таблицы.

«Факел»

Воронежская команда проводит впечатляющий старт: пять побед в пяти турах и единоличное лидерство с 15 очками. В последнем туре «Факел» на выезде обыграл «Черноморец» (1:0), продолжив серию без поражений. За пять матчей команда забила 6 и пропустила всего 1 мяч, что делает еe обладателем лучшей разницы в лиге. В среднем «Факел» забивает 1,2 гола и пропускает 0,2 за игру, что говорит о надeжности обороны. Особо стоит выделить Беляйди Пуси – он стал автором 3 голов и лидирует в гонке бомбардиров клуба. Серия из восьми побед подряд во всех турнирах демонстрирует высокий уровень стабильности.

«Нефтехимик»

Клуб из Нижнекамска занимает 10-е место с 6 очками. В прошлом туре «Нефтехимик» уступил «КАМАЗу» (1:3), показав уязвимость обороны. Впрочем, команда регулярно цепляется за очки: в пяти турах было две ничьи и две игры без пропущенных голов. В атаке «Нефтехимик» полагается на Давида Кокоева, оформившего 2 гола, а сам клуб отличается стабильностью – забивает в трeх турах подряд. В среднем команда реализует 0,8 гола за матч и пропускает примерно столько же. Несмотря на невысокую результативность, «Нефтехимик» часто играет закрыто и может доставить сопернику трудности, но против лидера турнира удержать свои ворота будет крайне сложно.

Факты о командах

«Факел»

15 очков и 1-е место после 5 туров

Победа в 8 последних матчах подряд

Лучшая оборона турнира – 1 пропущенный гол в 5 играх

Забивает в 10 матчах подряд

«Нефтехимик»

6 очков и 10-е место после 5 туров

Забивает в 3 последних турах подряд

В среднем: 0,8 гола забито и 0,8 пропущено за игру

Кокоев – лучший бомбардир (2 гола)

Прогноз на матч «Факел» – «Нефтехимик»

«Факел» демонстрирует отличную форму и подходит к матчу в статусе фаворита. Надeжная оборона и высокая результативность в атаке делают воронежцев главным претендентом на победу. «Нефтехимик» будет играть осторожно, стараясь закрыть зоны и действовать на контратаках, но сдержать лидера чемпионата будет крайне сложно. Вероятен сценарий с преимуществом хозяев и небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки

Победа «Факела» – коэффициент 1.70

Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

Рекомендация: ставка на победу «Факела» – коэффициент 1.70