Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Факел» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.70

23 августа 2025 7:53
Факел - Нефтехимик
24 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Факела»
Сделать ставку

24 августа в Воронеже на стадионе «Факел» пройдeт матч 6-го тура Первой лиги, где лидер турнира «Факел» примет «Нефтехимик». Хозяева начали сезон мощно и пока идут без потерь, тогда как гости демонстрируют нестабильные результаты и держатся в середине таблицы.

«Факел»

Воронежская команда проводит впечатляющий старт: пять побед в пяти турах и единоличное лидерство с 15 очками. В последнем туре «Факел» на выезде обыграл «Черноморец» (1:0), продолжив серию без поражений. За пять матчей команда забила 6 и пропустила всего 1 мяч, что делает еe обладателем лучшей разницы в лиге. В среднем «Факел» забивает 1,2 гола и пропускает 0,2 за игру, что говорит о надeжности обороны. Особо стоит выделить Беляйди Пуси – он стал автором 3 голов и лидирует в гонке бомбардиров клуба. Серия из восьми побед подряд во всех турнирах демонстрирует высокий уровень стабильности.

«Нефтехимик»

Клуб из Нижнекамска занимает 10-е место с 6 очками. В прошлом туре «Нефтехимик» уступил «КАМАЗу» (1:3), показав уязвимость обороны. Впрочем, команда регулярно цепляется за очки: в пяти турах было две ничьи и две игры без пропущенных голов. В атаке «Нефтехимик» полагается на Давида Кокоева, оформившего 2 гола, а сам клуб отличается стабильностью – забивает в трeх турах подряд. В среднем команда реализует 0,8 гола за матч и пропускает примерно столько же. Несмотря на невысокую результативность, «Нефтехимик» часто играет закрыто и может доставить сопернику трудности, но против лидера турнира удержать свои ворота будет крайне сложно.

Факты о командах

«Факел»

  • 15 очков и 1-е место после 5 туров
  • Победа в 8 последних матчах подряд
  • Лучшая оборона турнира – 1 пропущенный гол в 5 играх
  • Забивает в 10 матчах подряд

«Нефтехимик»

  • 6 очков и 10-е место после 5 туров
  • Забивает в 3 последних турах подряд
  • В среднем: 0,8 гола забито и 0,8 пропущено за игру
  • Кокоев – лучший бомбардир (2 гола)

Личные встречи
43% (3)
14% (1)
43% (3)
10
Забитых мячей
12
1.43
В среднем за матч
1.71
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
3 : 1
21.11.2021
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
3 : 0
14.08.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 1
03.04.2021
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нефтехимик
3 : 1
09.10.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 17 тур
Нефтехимик
1 : 0
12.10.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
3 : 2
08.04.2017
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1 : 2
10.09.2016
Факел
Показать все

Прогноз на матч «Факел» – «Нефтехимик»

«Факел» демонстрирует отличную форму и подходит к матчу в статусе фаворита. Надeжная оборона и высокая результативность в атаке делают воронежцев главным претендентом на победу. «Нефтехимик» будет играть осторожно, стараясь закрыть зоны и действовать на контратаках, но сдержать лидера чемпионата будет крайне сложно. Вероятен сценарий с преимуществом хозяев и небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Факела» – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

Рекомендация: ставка на победу «Факела» – коэффициент 1.70

1.70
Победа «Факела»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Факел
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 