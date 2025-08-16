Перед матчем 20-го тура бразильской Серии A «Атлетико Минейро» и «Гремио» находятся в разных игровых и турнирных реальностях. Встреча на Arena MRV обещает быть важной для обеих команд в контексте борьбы за зону Кубка Либертадорес и выхода из зоны риска.

«Атлетико Минейро»

Команда уверенно использует преимущество домашнего поля: в последних матчах на своeм стадионе «Атлетико Минейро» обыграл «Ред Булл Брагантино» и «Годой Крус», а также достойно сыграл против «Фламенго» в Кубке Бразилии. В национальном чемпионате клуб идeт на 10-м месте с 24 очками после 17 туров. «Атлетико» не проигрывает пять игр подряд, демонстрируя стабильность в результатах и организации игры. Команда Халка показывает надежность в обороне (всего четыре пропущенных за пять последних матчей) и достаточную эффективность в атаке – шесть голов за тот же период. Однако заметна тенденция к пропускам – «Атлетико Минейро» не может сыграть «на ноль» уже пять матчей кряду в Серии A.

«Гремио»

В отличие от соперника, «Гремио» переживает непростой отрезок. Команда проиграла два матча подряд – «Флуминенсе» и «Спорт Ресифи» – и за последние пять туров в Серии A набрала лишь три очка. После 18 матчей у клуба только 20 очков и 15-е место, что приближает его к зоне вылета. Особо тревожит форма в гостях – пять выездных игр без побед. За последние пять матчей «Гремио» забил лишь трижды (в среднем – 0.6 за игру), а пропустил пять. Несмотря на наличие результативного форварда Брэйтуэйта (15 голов за 32 игры), командная игра в атаке оставляет желать лучшего. Оборона также нестабильна – 9 матчей подряд с пропущенными мячами.

Факты о командах

«Атлетико Минейро»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в 4 последних матчах против «Гремио».

Пропускает в 5 последних матчах Серии A.

«Гремио»

Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Серии A.

Пропускает в 9 матчах подряд.

Забивает в среднем 0.6 гола за игру за последние 5 туров.

Прогноз на матч

Обе команды испытывают трудности с игрой в защите, но «Атлетико Минейро» выглядит более собранным, особенно дома. При поддержке своих трибун и в условиях кризиса у «Гремио» шансы хозяев на победу значительно возрастают. Также возможен обмен голами, учитывая уязвимость обороны обеих команд. Однако по совокупности формы, статистики и домашнего преимущества логично ожидать победу «Атлетико Минейро».

