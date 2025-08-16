Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико Минейро» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.80

16 августа 2025 9:11
Атлетико Минейро - Гремио
17 авг. 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Атлетико Минейро»
Сделать ставку

Перед матчем 20-го тура бразильской Серии A «Атлетико Минейро» и «Гремио» находятся в разных игровых и турнирных реальностях. Встреча на Arena MRV обещает быть важной для обеих команд в контексте борьбы за зону Кубка Либертадорес и выхода из зоны риска.

«Атлетико Минейро»

Команда уверенно использует преимущество домашнего поля: в последних матчах на своeм стадионе «Атлетико Минейро» обыграл «Ред Булл Брагантино» и «Годой Крус», а также достойно сыграл против «Фламенго» в Кубке Бразилии. В национальном чемпионате клуб идeт на 10-м месте с 24 очками после 17 туров. «Атлетико» не проигрывает пять игр подряд, демонстрируя стабильность в результатах и организации игры. Команда Халка показывает надежность в обороне (всего четыре пропущенных за пять последних матчей) и достаточную эффективность в атаке – шесть голов за тот же период. Однако заметна тенденция к пропускам – «Атлетико Минейро» не может сыграть «на ноль» уже пять матчей кряду в Серии A.

«Гремио»

В отличие от соперника, «Гремио» переживает непростой отрезок. Команда проиграла два матча подряд – «Флуминенсе» и «Спорт Ресифи» – и за последние пять туров в Серии A набрала лишь три очка. После 18 матчей у клуба только 20 очков и 15-е место, что приближает его к зоне вылета. Особо тревожит форма в гостях – пять выездных игр без побед. За последние пять матчей «Гремио» забил лишь трижды (в среднем – 0.6 за игру), а пропустил пять. Несмотря на наличие результативного форварда Брэйтуэйта (15 голов за 32 игры), командная игра в атаке оставляет желать лучшего. Оборона также нестабильна – 9 матчей подряд с пропущенными мячами.

Факты о командах

«Атлетико Минейро»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах против «Гремио».
  • Пропускает в 5 последних матчах Серии A.

«Гремио»

  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Серии A.
  • Пропускает в 9 матчах подряд.
  • Забивает в среднем 0.6 гола за игру за последние 5 туров.

Личные встречи
35% (8)
13% (3)
52% (12)
29
Забитых мячей
36
1.26
В среднем за матч
1.57
4:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
2 : 1
30.03.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
10.10.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
2 : 3
01.09.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
26.11.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гремио
1 : 0
23.07.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гремио
4 : 3
10.12.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
04.11.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
1 : 1
21.01.2021
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
27.09.2020
Гремио
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
1 : 4
14.10.2019
Гремио
Бразилия. Серия А, 6 тур
Гремио
1 : 0
26.05.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
03.11.2018
Гремио
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
2 : 0
19.07.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
4 : 3
03.12.2017
Гремио
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
2 : 0
06.08.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
1 : 1
28.08.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
0 : 3
27.05.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Гремио
2 : 1
29.11.2015
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
0 : 2
14.08.2015
Гремио
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
15.09.2014
Гремио
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 1
28.04.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 1
16.09.2013
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
10.06.2013
Гремио
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды испытывают трудности с игрой в защите, но «Атлетико Минейро» выглядит более собранным, особенно дома. При поддержке своих трибун и в условиях кризиса у «Гремио» шансы хозяев на победу значительно возрастают. Также возможен обмен голами, учитывая уязвимость обороны обеих команд. Однако по совокупности формы, статистики и домашнего преимущества логично ожидать победу «Атлетико Минейро».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетико Минейро» – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Атлетико Минейро»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Гремио Атлетико Минейро
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 