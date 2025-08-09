Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Велес» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.80

09 августа 2025 10:16
Велес - Волгарь
10 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Велеса»
Сделать ставку

10 августа в Москве на домашнем стадионе «Велес» примет «Волгарь» в рамках 4 тура Второй лиги А. Хозяева начали сезон уверенно, демонстрируя стабильность в обороне и результативность в атаке. «Волгарь» также идeт неплохо, но испытывает трудности с набором очков в матчах против соперников из верхней части таблицы. Игра обещает стать напряжeнной, с упором на тактическую дисциплину и минимизацию ошибок.

«Велес»

Старт сезона у команды выдался успешным: две победы и одна ничья в трeх турах, при этом всего три пропущенных мяча в пяти последних встречах. «Велес» не проигрывает уже шесть матчей подряд и забивает в 6 из 8 последних игр. Средняя результативность – 1,40 гола за игру при 0,60 пропущенного, что отражает баланс между надeжной защитой и эффективным нападением. На своeм поле команда играет уверенно, грамотно контролируя темп и не позволяя соперникам создавать много опасных моментов.

«Волгарь»

Коллектив из Астрахани набрал четыре очка в трeх турах, обыграв «Тюмень» и сыграв вничью с «Динамо» Киров. При этом поражение от «Алании» выявило проблемы в обороне при быстрой игре соперника. В последних пяти встречах «Волгарь» забил четыре гола (0,80 за матч) и пропустил пять (1,00 за игру). Команда умеет настраиваться на принципиальные матчи, но ей не хватает стабильности в атаке, чтобы претендовать на лидерство в турнирной таблице.

Факты о командах

«Велес»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч
  • В среднем: 1,40 забитого и 0,60 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)
  • 7 забитых и 3 пропущенных гола в последних 5 матчах

«Волгарь»

  • Победа и ничья в 2 из 3 последних туров
  • В среднем: 0,80 забитого и 1,00 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 6 последних встреч
  • 4 забитых и 5 пропущенных голов в последних 5 матчах

Личные встречи
45% (5)
18% (2)
36% (4)
10
Забитых мячей
10
0.91
В среднем за матч
0.91
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Велес
1 : 0
10.08.2025
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Велес
0 : 1
27.04.2025
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Волгарь
0 : 0
09.03.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Волгарь
0 : 2
03.11.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Велес
1 : 1
08.09.2024
Волгарь
Россия. Первая лига, 28 тур
Волгарь
2 : 1
22.04.2023
Велес
Россия. Первая лига, 12 тур
Велес
1 : 3
01.10.2022
Волгарь
Россия. ФНЛ, 33 тур
Велес
0 : 2
16.04.2022
Волгарь
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0 : 1
03.10.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1 : 0
21.11.2020
Волгарь
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 2
12.08.2020
Велес
Показать все

Прогноз на матч

Форма «Велеса» на старте сезона и его надeжность в обороне делают команду фаворитом предстоящей встречи. «Волгарь» способен навязать борьбу, но его слабая результативность в атаке может стать ключевым фактором. Ожидается матч с небольшим количеством голевых моментов, где хозяева постараются реализовать преимущество за счeт домашнего поля и слаженной игры в защите. Наиболее вероятным исходом видится победа «Велеса» в низовом по результативности поединке.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Велеса» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.80
Победа «Велеса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Волгарь Велес
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 