10 августа в Москве на домашнем стадионе «Велес» примет «Волгарь» в рамках 4 тура Второй лиги А. Хозяева начали сезон уверенно, демонстрируя стабильность в обороне и результативность в атаке. «Волгарь» также идeт неплохо, но испытывает трудности с набором очков в матчах против соперников из верхней части таблицы. Игра обещает стать напряжeнной, с упором на тактическую дисциплину и минимизацию ошибок.

«Велес»

Старт сезона у команды выдался успешным: две победы и одна ничья в трeх турах, при этом всего три пропущенных мяча в пяти последних встречах. «Велес» не проигрывает уже шесть матчей подряд и забивает в 6 из 8 последних игр. Средняя результативность – 1,40 гола за игру при 0,60 пропущенного, что отражает баланс между надeжной защитой и эффективным нападением. На своeм поле команда играет уверенно, грамотно контролируя темп и не позволяя соперникам создавать много опасных моментов.

«Волгарь»

Коллектив из Астрахани набрал четыре очка в трeх турах, обыграв «Тюмень» и сыграв вничью с «Динамо» Киров. При этом поражение от «Алании» выявило проблемы в обороне при быстрой игре соперника. В последних пяти встречах «Волгарь» забил четыре гола (0,80 за матч) и пропустил пять (1,00 за игру). Команда умеет настраиваться на принципиальные матчи, но ей не хватает стабильности в атаке, чтобы претендовать на лидерство в турнирной таблице.

Факты о командах

«Велес»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 6 из 8 последних встреч

В среднем: 1,40 забитого и 0,60 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)

7 забитых и 3 пропущенных гола в последних 5 матчах

«Волгарь»

Победа и ничья в 2 из 3 последних туров

В среднем: 0,80 забитого и 1,00 пропущенного гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 4 из 6 последних встреч

4 забитых и 5 пропущенных голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Форма «Велеса» на старте сезона и его надeжность в обороне делают команду фаворитом предстоящей встречи. «Волгарь» способен навязать борьбу, но его слабая результативность в атаке может стать ключевым фактором. Ожидается матч с небольшим количеством голевых моментов, где хозяева постараются реализовать преимущество за счeт домашнего поля и слаженной игры в защите. Наиболее вероятным исходом видится победа «Велеса» в низовом по результативности поединке.

Рекомендованные ставки