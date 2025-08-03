Введите ваш ник на сайте
«Сантос» – «Жувентуде»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 1.85

03 августа 2025 9:20
Сантос - Жувентуде
05 авг. 2025, вторник 02:00 | Бразилия. Серия А, 18 тур
5 августа на стадионе MorumBIS «Сантос» примет «Жувентуде» в рамках 18 тура чемпионата Бразилии. Обе команды борются за выживание в Серии A и нуждаются в очках, чтобы выправить турнирную ситуацию. Матч может стать определяющим в борьбе за сохранение места в элите.

«Сантос»

После 16 туров команда с 15 очками располагается на 17-й строчке. Клуб не может победить уже три тура подряд, но в последней игре сыграл вничью с «Спорт Ресифи» (2:2), показав характер. В предыдущих пяти матчах «Сантос» забил 7 мячей, что подтверждает неплохую форму атаки. Команда стабильно создаeт моменты, особенно за счeт усилий Гильерме – он остаeтся лидером атаки с 12 мячами. Однако оборонительная линия остаeтся слабым звеном: в тех же пяти встречах команда пропустила 9 голов и не сохранила ни одного «сухого» матча.

«Жувентуде»

Команда из Кашиас-ду-Сул находится в ещe более сложной ситуации – 19-е место и 11 очков. После победы над «Спорт Ресифи» 15 июля последовали три безответных поражения от сильных соперников: «Крузейро» (0:4), «Сан-Паулу» (0:1) и «Баии» (0:3). Несмотря на серию неудач, «Жувентуде» демонстрирует неплохую реализацию: команда забивает в трeх матчах подряд, но серьeзные проблемы в обороне обнуляют усилия атаки. Пропущенные 10 мячей за 5 последних игр – тревожный знак.

Факты о командах

«Сантос»

  • Не выигрывает 3 тура подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.40 гола забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Гильерме – лучший бомбардир с 12 мячами

«Жувентуде»

  • Проиграл 3 матча подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.40 гола забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Энмерсон Баталья – 6 голов в 26 матчах

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
9
Забитых мячей
6
1.8
В среднем за матч
1.2
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:1
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
05.08.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
4 : 1
11.10.2022
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 12 тур
Жувентуде
1 : 2
15.06.2022
Сантос
Бразилия. Серия А, 22 тур
Жувентуде
3 : 0
26.09.2021
Сантос
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
0 : 0
13.06.2021
Жувентуде

Прогноз на матч «Сантос» – «Жувентуде»

Обе команды испытывают проблемы, но «Сантос» выглядит предпочтительнее за счeт более организованной игры в атаке и поддержки домашних трибун. «Жувентуде» переживает спад и допускает слишком много ошибок в защите, что делает шансы на успех в выездной встрече минимальными. Несмотря на обоюдные проблемы в обороне, преимущество будет на стороне хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сантоса» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Сантоса» больше 1.5 – коэффициент 2.20

Автор: Миронов Николай
Бразилия. Серия А Жувентуде Сантос
