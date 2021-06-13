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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Жувентуде
Сантос - Жувентуде: обзор матча 13 июня 2021
Сантос
13.06.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Жувентуде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сантос - Жувентуде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
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2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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