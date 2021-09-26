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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Сантос
Жувентуде - Сантос: обзор матча 26 сентября 2021
Жувентуде
26.09.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Сантос
45+1'
Р. Буэно
64'
D.
84'
Г. Кастильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Сантос
Замена
R.
️️️️
Г. Кастильо
88'
Замена
R.
️️️️
Р. Буэно
88'
Замена
D.
️️️️
В. Мендес
88'
ГОЛ! 3:0!
Г. Кастильо
Пас отдал
Капиксаба
84'
Замена
Чико
️️️️
Соррисо
80'
78'
Замена
Мораес
️️️️
Ф. Джонатан
78'
Замена
Л. Брага
️️️️
К. Санчес
Замена
Капиксаба
️️️️
W.
66'
ГОЛ! 2:0!
D.
Пас отдал
Г. Кастильо
64'
61'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Ж. Мота
Желтая карточка
Соррисо
56'
Желтая карточка
В. Мендес
54'
Желтая карточка
В. Матеус
50'
ГОЛ! 1:0!
Р. Буэно
Пас отдал
Г. Кастильо
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сантос
34
Жоао Пауло
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Жувентуде
31
Марсело Карне
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
10
Чико
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Сантос
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
2
Derick
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
2-1-5
2
2
16
Жадсон
23
7
Соррисо
9
Буэно
91
8
Кастильо
5
29
Камачо
7
Санчес
7
Мариньо
6
Джонатан
10
Мота
9
Буэно
21
21
9
Буэно
34
Мендес
20
20
34
Мендес
91
7
Капиксаба
7
Капиксаба
91
7
Соррисо
10
Чико
10
Чико
7
Соррисо
8
Кастильо
20
20
8
Кастильо
6
Джонатан
20
Мораес
20
Мораес
6
Джонатан
7
Санчес
22
Брага
22
Брага
7
Санчес
10
Мота
12
Пирани
12
Пирани
10
Мота
9
9
Остались в запасе
Жувентуде
Сантос
31
Марсело Карне
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
2
Derick
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
31
Марсело Карне
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
30
Nicolás Castillo
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Остались в запасе
1
Diogenes
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
2
Derick
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
8
Ивоней
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Жувентуде - Сантос
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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