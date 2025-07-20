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«Фламенго» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 21 июля 2025 с коэффициентом 1.72

20 июля 2025 9:00
Фламенго - Флуминенсе
21 июл. 2025, понедельник 01:30 | Бразилия. Серия А, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Фламенго»
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На «Маракане» в Рио-де-Жанейро состоится один из главных матчей 15 тура чемпионата Бразилии – дерби между «Фламенго» и «Флуминенсе». Обе команды провели насыщенный июнь на Клубном чемпионате мира, а теперь возвращаются к внутренним баталиям. «Фламенго» борется за лидерство в Серии A, а «Флуминенсе» пытается удержаться в зоне борьбы за международные турниры.

«Фламенго»

«Фламенго» занимает второе место после 13 туров, набрав 27 очков. Несмотря на неожиданное поражение от «Сантоса» в прошлом туре, «Фламенго» сохраняет высокую результативность (26 голов – лучший показатель лиги). В среднем команда забивает 1.60 гола за матч, а в 9 из 11 последних встреч находила путь к воротам соперника.

Однако оборона команды не без изъянов – 7 пропущенных мячей в 5 матчах, включая крупное поражение от «Баварии» на КЧМ. Несмотря на это, дома «Фламенго» стабилен: не проигрывает в 11 из 13 матчей и демонстрирует мощный атакующий стиль с акцентом на фланговые прорывы и стандарты. Ведущий атакующий игрок – Арраскаэта (11 голов в 21 матче) – продолжает быть ключевой фигурой.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» переживает спад. После 12 туров команда располагается на восьмом месте с 20 очками. Поражение от «Крузейро» стало уже третьим подряд в официальных матчах, и игра в атаке оставляет желать лучшего – лишь 4 забитых мяча за 5 последних игр.

Тем не менее, «Флуминенсе» остаeтся крепким соперником в гостях – не проигрывает в 5 последних выездных матчах Серии A. Ключевая проблема – нестабильность обороны, особенно на фоне прессинга от команд топ-уровня. Хотя команда пропускает в среднем 1 мяч за игру, частые позиционные ошибки и низкая эффективность при контратаках снижают шансы на успех в дерби.

Факты о командах

«Фламенго»

  • 27 очков после 13 туров (2-е место)
  • В среднем: 1.60 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)
  • 26 голов в Серии A – лучший показатель
  • Не проигрывает в 11 из 13 домашних матчей
  • Арраскаэта: 11 голов в 21 матче

«Флуминенсе»

  • 20 очков после 12 туров (8-е место)
  • В среднем: 0.80 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 5 последних матчах в гостях
  • Пропускает в 3 последних играх
  • Кано: 9 голов в 18 матчах

Личные встречи
42% (10)
25% (6)
33% (8)
32
Забитых мячей
28
1.33
В среднем за матч
1.17
3:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 30 тур
Фламенго
0 : 2
18.10.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
0 : 1
23.06.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
1 : 1
12.11.2023
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Флуминенсе
0 : 0
16.07.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
1 : 2
18.09.2022
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 2
30.05.2022
Фламенго
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
3 : 1
24.10.2021
Фламенго
Бразилия. Серия А, 9 тур
Фламенго
0 : 1
04.07.2021
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
1 : 2
07.01.2021
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
1 : 2
10.09.2020
Фламенго
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 0
21.10.2019
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
0 : 0
10.06.2019
Фламенго
Бразилия. Серия А, 29 тур
Фламенго
3 : 0
13.10.2018
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Флуминенсе
0 : 2
08.06.2018
Фламенго
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
1 : 1
12.10.2017
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
2 : 2
18.06.2017
Фламенго
Бразилия. Серия А, 30 тур
Флуминенсе
1 : 2
14.10.2016
Фламенго
Бразилия. Серия А, 11 тур
Фламенго
1 : 2
26.06.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
1 : 3
06.09.2015
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
2 : 3
01.06.2015
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Фламенго
1 : 1
21.09.2014
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Флуминенсе
2 : 0
11.05.2014
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
1 : 0
04.11.2013
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Флуминенсе
2 : 3
11.08.2013
Фламенго
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Прогноз на матч «Фламенго» – «Флуминенсе»

Обе команды умеют настраиваться на дерби, но «Фламенго» выглядит предпочтительнее. Команда мощнее в атаке, уверенно действует дома и, несмотря на недавнее поражение, сохраняет высокую форму. «Флуминенсе» в кризисе и забивает очень мало. Ожидается матч с территориальным преимуществом хозяев и ограниченными шансами гостей на гол.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Фламенго» – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Фламенго» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – Нет – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.72
Победа «Фламенго»
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Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Флуминенсе Фламенго
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