На «Маракане» в Рио-де-Жанейро состоится один из главных матчей 15 тура чемпионата Бразилии – дерби между «Фламенго» и «Флуминенсе». Обе команды провели насыщенный июнь на Клубном чемпионате мира, а теперь возвращаются к внутренним баталиям. «Фламенго» борется за лидерство в Серии A, а «Флуминенсе» пытается удержаться в зоне борьбы за международные турниры.

«Фламенго»

«Фламенго» занимает второе место после 13 туров, набрав 27 очков. Несмотря на неожиданное поражение от «Сантоса» в прошлом туре, «Фламенго» сохраняет высокую результативность (26 голов – лучший показатель лиги). В среднем команда забивает 1.60 гола за матч, а в 9 из 11 последних встреч находила путь к воротам соперника.

Однако оборона команды не без изъянов – 7 пропущенных мячей в 5 матчах, включая крупное поражение от «Баварии» на КЧМ. Несмотря на это, дома «Фламенго» стабилен: не проигрывает в 11 из 13 матчей и демонстрирует мощный атакующий стиль с акцентом на фланговые прорывы и стандарты. Ведущий атакующий игрок – Арраскаэта (11 голов в 21 матче) – продолжает быть ключевой фигурой.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» переживает спад. После 12 туров команда располагается на восьмом месте с 20 очками. Поражение от «Крузейро» стало уже третьим подряд в официальных матчах, и игра в атаке оставляет желать лучшего – лишь 4 забитых мяча за 5 последних игр.

Тем не менее, «Флуминенсе» остаeтся крепким соперником в гостях – не проигрывает в 5 последних выездных матчах Серии A. Ключевая проблема – нестабильность обороны, особенно на фоне прессинга от команд топ-уровня. Хотя команда пропускает в среднем 1 мяч за игру, частые позиционные ошибки и низкая эффективность при контратаках снижают шансы на успех в дерби.

Факты о командах

«Фламенго»

27 очков после 13 туров (2-е место)

В среднем: 1.60 гола забито, 1.40 пропущено (последние 5 матчей)

26 голов в Серии A – лучший показатель

Не проигрывает в 11 из 13 домашних матчей

Арраскаэта: 11 голов в 21 матче

«Флуминенсе»

20 очков после 12 туров (8-е место)

В среднем: 0.80 гола забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 5 последних матчах в гостях

Пропускает в 3 последних играх

Кано: 9 голов в 18 матчах

Прогноз на матч «Фламенго» – «Флуминенсе»

Обе команды умеют настраиваться на дерби, но «Фламенго» выглядит предпочтительнее. Команда мощнее в атаке, уверенно действует дома и, несмотря на недавнее поражение, сохраняет высокую форму. «Флуминенсе» в кризисе и забивает очень мало. Ожидается матч с территориальным преимуществом хозяев и ограниченными шансами гостей на гол.

Рекомендованные ставки: