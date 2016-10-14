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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Фламенго
Флуминенсе - Фламенго: обзор матча 14 октября 2016
Флуминенсе
14.10.2016, пятница, 03:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Флуминенсе - Фламенго
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Палмейрас
0 : 1
22.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
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Флуминенсе
Фламенго
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
11:37
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Вчера, 09:48
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6 ноября
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09:50
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28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
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13 ноября
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