Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Флуминенсе
Фламенго - Флуминенсе: обзор матча 04 июля 2021
Фламенго
04.07.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Флуминенсе
90+1'
Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Флуминенсе
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Андре
Пас отдал
Л. Энрике
86'
Замена
Андре
️️️️
Мартинелли
86'
Замена
Кайку
️️️️
Г. Тейшейра
Замена
M.
️️️️
Микаэл
79'
71'
Замена
Л. Энрике
️️️️
К. Паулиста
Замена
Р. Муньис
️️️️
Ж. Гомес
71'
Замена
Т. Майя
️️️️
Витиньо
71'
67'
Замена
L.
️️️️
F.
67'
Замена
N.
️️️️
Х. Касарес
Желтая карточка
Витиньо
27'
26'
Желтая карточка
Нино
Желтая карточка
Ж. Гомес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
22
Max
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Кайку
ПВ
11
Lucca
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Алвес
16
Луис
13
Энрике
30
Кайо
2
Матеузиньо
15
Арао
35
Гомес
11
Витиньо
30
Микаэл
27
Энрике
9
Педро
3-2-2-4
4
Кларо
33
Нино
6
Эжидио
2
Хавьер
38
Паулиста
8
Мартинелли
26
Касарес
9
88
1
20
Тейшейра
35
Гомес
9
Муньис
9
Муньис
35
Гомес
30
Микаэл
22
22
30
Микаэл
11
Витиньо
29
Майя
29
Майя
11
Витиньо
38
Паулиста
11
Энрике
11
Энрике
38
Паулиста
20
Тейшейра
11
Кайку
11
Кайку
20
Тейшейра
9
11
11
9
26
Касарес
10
10
26
Касарес
8
Мартинелли
7
Андре
7
Андре
8
Мартинелли
Остались в запасе
Фламенго
Флуминенсе
6
Рене
ЛЗ
48
Ryan Luka
ЦФ
5
Уго Моура
ОП
23
Родиней
ПЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
5
Wellington
ЦФ
10
Гансо
ЦП
2
Калегари
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
6
Рене
ЛЗ
48
Ryan Luka
ЦФ
5
Уго Моура
ОП
23
Родиней
ПЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
Остались в запасе
5
Wellington
ЦФ
10
Гансо
ЦП
2
Калегари
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
22
Muriel
ЦФ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Фламенго - Флуминенсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Флуминенсе
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
Вчера, 11:16
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+