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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Фламенго
Флуминенсе - Фламенго: обзор матча 10 сентября 2020
Флуминенсе
10.09.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
90+2'
D.
8'
Ф. Луис
34'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Фламенго
ГОЛ! 1:2!
D.
Пас отдал
Эжидио
90'
+2
Замена
️️️️
М. Араухо
87'
84'
Замена
Микаэл
️️️️
Т. Майя
83'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
Замена
М. Пауло
️️️️
N.
70'
70'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Де Арраскаэта
69'
Замена
В. Арао
️️️️
Диего
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Силва
69'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Юри
62'
Замена
F.
️️️️
F. Pacheco
46'
Желтая карточка
М. Араухо
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Жерсон
34'
ГОЛ! 0:2!
Г. Барбоза
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
50
Юри
ОП
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
22
Muriel
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Диего
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Гансо
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
11
Витиньо
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
9
Lincoln
ЦФ
9
Педро
ЦФ
3-2-2-4
4
Кларо
6
Эжидио
2
Калегари
50
Юри
17
Доди
15
Араухо
11
Силва
22
88
10
26
4-4-1-1
12
Батиста
22
Исла
30
Кайо
13
Энрике
16
Луис
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
29
Майя
8
Жерсон
10
Диего
9
Барбоза
11
Силва
11
Энрике
11
Энрике
11
Силва
10
32
Пауло
32
Пауло
10
50
Юри
88
88
50
Юри
88
9
9
88
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
10
Диего
15
Арао
15
Арао
10
Диего
29
Майя
30
Микаэл
30
Микаэл
29
Майя
10
Де Арраскаэта
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Флуминенсе
Фламенго
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
25
Hudson
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Гансо
ЦП
Главный тренер
Рикардо Друбски
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
9
Lincoln
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
2
Игор Жулиао
ПЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
25
Hudson
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ОП
10
Гансо
ЦП
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Рамон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
9
Lincoln
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Флуминенсе - Фламенго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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