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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Флуминенсе
Фламенго - Флуминенсе: обзор матча 07 января 2021
Фламенго
07.01.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
1 : 2
Завершен
Флуминенсе
40'
Д. Де Арраскаэта
57'
Л. Кларо
90+4'
Y. Felipe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Флуминенсе
90'
+7
Желтая карточка
Ф. Кардосо
90'
+6
Желтая карточка
F.
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Y. Felipe
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Жерсон
90'
+3
Замена
Р. Муньис
️️️️
Э. Рибейро
88'
84'
Замена
К. Паулиста
️️️️
М. Араухо
84'
Замена
Мартинелли
️️️️
H.
79'
Желтая карточка
Y. Felipe
Желтая карточка
Б. Энрике
74'
72'
Замена
L.
️️️️
В. Силва
Замена
Диего
️️️️
Натан
70'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
70'
66'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
F.
63'
Желтая карточка
Калегари
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кларо
Пас отдал
Д. Барселос
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Арраскаэта
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
50
Юри
ОП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Фламенго
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
6
Рене
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
6
Жоао Виларди
ЦП
10
Диего
АП
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
99
Мигел
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
13
Frazan
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Соуза
16
Луис
4
Натан
30
Кайо
22
Исла
15
Арао
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
10
Рибейро
27
Энрике
9
Барбоза
3-1-2-5
2
Калегари
4
Кларо
6
Барселос
50
Юри
11
Силва
15
Араухо
1
9
25
3
88
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
10
Рибейро
9
Муньис
9
Муньис
10
Рибейро
4
Натан
10
Диего
10
Диего
4
Натан
8
Жерсон
6
Виларди
6
Виларди
8
Жерсон
9
27
Кардосо
27
Кардосо
9
11
Силва
11
11
11
Силва
15
Араухо
38
Паулиста
38
Паулиста
15
Араухо
25
8
Мартинелли
8
Мартинелли
25
Остались в запасе
Фламенго
Флуминенсе
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
6
Рене
ЛЗ
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
99
Мигел
АП
32
Маркос Пауло
ЛВ
10
Гансо
ЦП
7
Андре
ОП
2
Игор Жулиао
ПЗ
13
Frazan
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
13
Густаво Энрике
ЦЗ
30
Микаэл
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
6
Рене
ЛЗ
23
Сезар
ВР
12
Габриэль Батиста
ВР
Остались в запасе
99
Мигел
АП
32
Маркос Пауло
ЛВ
10
Гансо
ЦП
7
Андре
ОП
2
Игор Жулиао
ПЗ
13
Frazan
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Фламенго - Флуминенсе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
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