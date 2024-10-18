Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Флуминенсе
Фламенго - Флуминенсе: обзор матча 18 октября 2024
Фламенго
18.10.2024, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Флуминенсе
50'
Лима
60'
Д. Ариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Флуминенсе
85'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Лима
80'
Замена
V.
️️️️
Ф. Берналь
79'
Замена
Г. Кано
️️️️
К. Элиас
Замена
Л. Перейра
️️️️
Г. Барбоза
79'
71'
Желтая карточка
Гансо
Замена
А. Сандро
️️️️
Айртон
71'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
М. Гонсалвеш
71'
63'
Желтая карточка
Мартинелли
Замена
Микаэл
️️️️
Л. Ортис
62'
Замена
Г. Плата
️️️️
Б. Энрике
62'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ариас
Пас отдал
Мартинелли
50'
ГОЛ! 0:1!
Лима
Пас отдал
К. Элиас
46'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Маркиньос
45'
+4
Пенальти не реализован!
Гансо
45'
Желтая карточка
С. Хавьер
Желтая карточка
Б. Энрике
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
(К)
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
29
Аллан
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
6
Факундо Берналь
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
(К)
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
45
Лима
ПВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
7
Эвертон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
19
Гонсало Плата
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
11
Исаак
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
7
Ренато Аугусто
ПП
4
Игнасио
ЦФ
6
Vitão
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Росси
15
Бруно
4
Перейра
3
Ортис
6
Айртон
43
Уэсли
24
Алькарас
29
Аллан
27
Энрике
20
Гонсалвеш
9
Барбоза
3-1-3-2-1
1
Фабио
2
Хавьер
26
Маноэл
16
Барбоза
21
Сантос
6
Берналь
8
Мартинелли
10
Гансо
45
Лима
11
Маркиньос
9
Элиас
9
Барбоза
99
Перейра
99
Перейра
9
Барбоза
6
Айртон
26
Сандро
26
Сандро
6
Айртон
20
Гонсалвеш
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
20
Гонсалвеш
3
Ортис
30
Микаэл
30
Микаэл
3
Ортис
27
Энрике
19
Плата
19
Плата
27
Энрике
45
Лима
7
Аугусто
7
Аугусто
45
Лима
11
Маркиньос
11
Ариас
11
Ариас
11
Маркиньос
6
Берналь
6
6
6
Берналь
9
Элиас
14
Кано
14
Кано
9
Элиас
Остались в запасе
Фламенго
Флуминенсе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
9
Carlinhos
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
4
Игнасио
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
9
Carlinhos
ЦФ
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
12
Габриэль Фуэнтес
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
80
Давид Теранс
АП
11
Исаак
ЛВ
4
Игнасио
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Фламенго - Флуминенсе
1
3
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
15
15
Офсайды
3
1
Количество передач
514
349
Сейвы
1
5
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.38
2.1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
- : -
03.12.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Клаус
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Флуминенсе
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A: шансы «Коритибы» и «Фламенго» на победу в матче 37-го тура
Вчера, 11:07
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
22 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+