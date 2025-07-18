В Ярославле стартует сезон Первой лиги, и местный «Шинник» принимает «Урал». Команды подходят к старту с разной динамикой: если «Шинник» слабо провeл концовку предыдущего чемпионата, то «Урал» напротив уверенно завершил сезон и подходит к новому этапу в роли одного из фаворитов. На первый взгляд, гость из Екатеринбурга выглядит более сбалансированным и готовым к борьбе за верхнюю часть таблицы.

«Шинник»

Ярославцы завершили прошлый сезон с пятью поражениями подряд и слабой игрой в обороне. Команда пропустила 14 голов за 5 матчей – в среднем 2.8 за игру. В атаке «Шинник» выглядит блекло: только 3 забитых мяча в этом же отрезке (0.6 в среднем). В межсезонье изменений немного, а результаты товарищеских матчей – ничья с «Торпедо» и поражение от «Факела» – не добавляют оптимизма. К старту чемпионата команда подходит в статусе одного из кандидатов на борьбу за выживание.

«Урал»

После вылета из Премьер-лиги «Урал» с амбициями вступает в новый сезон в Первой лиге. Команда одержала три победы подряд в конце прошлого чемпионата, включая уверенные 3:1 над «СКА Хабаровск». В последних 5 матчах екатеринбуржцы забили 9 мячей (1.8 за игру) и пропустили 5 (1.0 за игру). Несмотря на кадровые потери, структура и атакующая мощь команды сохранились. Даже в контрольных играх «Урал» выглядел убедительно – 4:0 против «Торпедо Миасс» и достойное выступление против «Рубина».

Факты о командах

«Шинник»

Проиграл 5 последних матчей в Первой лиге

В среднем 2.80 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 0.60 гола за матч

«Урал»

Победил в 3 последних матчах Первой лиги

В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в 8 матчах подряд, но не более 1–2 мячей за игру

Прогноз на матч «Шинник» – «Урал»

Разница в классе и форме очевидна. «Урал» способен на стабильную и организованную игру в атаке, тогда как «Шинник» уязвим и в защите, и в созидании. Даже несмотря на старт сезона и фактор домашнего поля, хозяевам будет сложно сдерживать давление. Ожидается уверенная победа гостей при возможном ответе от «Шинника» на морально-волевых.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Урала».

Рекомендованные ставки: