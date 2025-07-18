Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прогноз на точный счёт матча «Шинник» – «Урал»: Первая лига, 19 июля 2025

18 июля 2025 9:33
Шинник - Урал
19 июл. 2025, суббота 16:30 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Урала»
Сделать ставку

В Ярославле стартует сезон Первой лиги, и местный «Шинник» принимает «Урал». Команды подходят к старту с разной динамикой: если «Шинник» слабо провeл концовку предыдущего чемпионата, то «Урал» напротив уверенно завершил сезон и подходит к новому этапу в роли одного из фаворитов. На первый взгляд, гость из Екатеринбурга выглядит более сбалансированным и готовым к борьбе за верхнюю часть таблицы.

«Шинник»

Ярославцы завершили прошлый сезон с пятью поражениями подряд и слабой игрой в обороне. Команда пропустила 14 голов за 5 матчей – в среднем 2.8 за игру. В атаке «Шинник» выглядит блекло: только 3 забитых мяча в этом же отрезке (0.6 в среднем). В межсезонье изменений немного, а результаты товарищеских матчей – ничья с «Торпедо» и поражение от «Факела» – не добавляют оптимизма. К старту чемпионата команда подходит в статусе одного из кандидатов на борьбу за выживание.

«Урал»

После вылета из Премьер-лиги «Урал» с амбициями вступает в новый сезон в Первой лиге. Команда одержала три победы подряд в конце прошлого чемпионата, включая уверенные 3:1 над «СКА Хабаровск». В последних 5 матчах екатеринбуржцы забили 9 мячей (1.8 за игру) и пропустили 5 (1.0 за игру). Несмотря на кадровые потери, структура и атакующая мощь команды сохранились. Даже в контрольных играх «Урал» выглядел убедительно – 4:0 против «Торпедо Миасс» и достойное выступление против «Рубина».

Факты о командах

«Шинник»

  • Проиграл 5 последних матчей в Первой лиге
  • В среднем 2.80 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч

«Урал»

  • Победил в 3 последних матчах Первой лиги
  • В среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в 8 матчах подряд, но не более 1–2 мячей за игру

Личные встречи
25% (4)
25% (4)
50% (8)
14
Забитых мячей
22
0.88
В среднем за матч
1.38
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 18 тур
Шинник
0 : 2
10.11.2024
Урал
Россия. Первая лига, 2 тур
Урал
2 : 1
20.07.2024
Шинник
Россия. Кубок, 1/4 финала
Шинник
0 : 2
24.06.2020
Урал
Россия. Кубок, 1/16 финала
Шинник
3 : 0
20.09.2017
Урал
Россия. ФНЛ, 33 тур
Урал
0 : 0
19.05.2013
Шинник
Россия. ФНЛ, 17 тур
Шинник
1 : 1
22.10.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 48 тур
Шинник
2 : 1
25.04.2012
Урал
Россия. ФНЛ, 41 тур
Урал
0 : 1
20.03.2012
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Урал
0 : 2
24.10.2011
Шинник
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1 : 2
14.06.2011
Урал
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Урал
0 : 0
24.10.2010
Шинник
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Шинник
1 : 1
23.06.2010
Урал
Россия. Первый дивизион, 29 тур
Урал
3 : 1
08.09.2009
Шинник
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Шинник
1 : 2
11.05.2009
Урал
Чемпионат России. Финальный этап, 9 тур
Шинник
0 : 4
18.10.1992
Урал
Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур
Урал
2 : 0
13.09.1992
Шинник
Показать все

Прогноз на матч «Шинник» – «Урал»

Разница в классе и форме очевидна. «Урал» способен на стабильную и организованную игру в атаке, тогда как «Шинник» уязвим и в защите, и в созидании. Даже несмотря на старт сезона и фактор домашнего поля, хозяевам будет сложно сдерживать давление. Ожидается уверенная победа гостей при возможном ответе от «Шинника» на морально-волевых.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Урала».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Урала» – коэффициент 6.50
  • Победа «Урала» – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Урала» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Урала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Урал Шинник
Другие прогнозы
18.07.2025
18:00
6.30
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана - Туран
Точный счёт: 3:1 в пользу «Астаны»
18.07.2025
18:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана - Туран
Победа «Астаны» с форой (-1)
18.07.2025
20:30
6.20
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо»
18.07.2025
20:30
1.67
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика
Победа «Динамо» – коэффициент 1.67
19.07.2025
15:30
6.70
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Акрон - Крылья Советов
Точный счёт 2:1 в пользу «Акрона»
19.07.2025
16:00
6.40
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кайрат - Кайсар
Точный счёт: 3:1 в пользу «Кайрата»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 