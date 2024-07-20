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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Шинник
Урал - Шинник: обзор матча 20 июля 2024
Урал
20.07.2024, суббота, 12:30
Россия. Первая лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
83'
Д. Мишкич (П)
89'
С. Бегич
40'
Д. Самойлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Шинник
Замена
И. Чудин
️️️️
А. Егорычев
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Бегич
89'
Желтая карточка
Д. Мишкич
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Мишкич
83'
Замена
Эмерсон
️️️️
Т. Аюпов
78'
76'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
А. Черный
76'
Замена
М. Лаук
️️️️
Т. Жамалетдинов
69'
Замена
А. Косогоров
️️️️
П. Шакуро
Замена
М. Воронов
️️️️
А. Каштанов
66'
66'
Замена
М. Султонов
️️️️
Д. Самойлов
66'
Замена
В. Зинков
️️️️
Д. Сухомлинов
54'
Желтая карточка
П. Шакуро
Замена
И. Ишков
️️️️
И. Дмитриев
46'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
А. Ионов
46'
Желтая карточка
А. Каштанов
45'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Самойлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
4-1-2-2-1
71
Мамин
3
Гогличидзе
16
Итало
2
Бегич
34
Маргасов
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
27
Дмитриев
11
Ионов
79
Каштанов
4-1-1-3-1
51
Митров
2
Скворцов
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
97
Малахов
75
Жамалетдинов
79
Каштанов
97
Воронов
97
Воронов
79
Каштанов
8
Аюпов
25
Эмерсон
25
Эмерсон
8
Аюпов
5
Егорычев
27
Чудин
27
Чудин
5
Егорычев
27
Дмитриев
97
Ишков
97
Ишков
27
Дмитриев
11
Ионов
14
Железнов
14
Железнов
11
Ионов
90
Шакуро
2
Косогоров
2
Косогоров
90
Шакуро
27
Черный
78
Якушевич
78
Якушевич
27
Черный
8
Сухомлинов
5
Зинков
5
Зинков
8
Сухомлинов
75
Жамалетдинов
10
Лаук
10
Лаук
75
Жамалетдинов
15
Самойлов
28
Султонов
28
Султонов
15
Самойлов
Остались в запасе
Урал
Шинник
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
11
Илья Порохов
ПВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Урал - Шинник
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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