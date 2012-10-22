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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Урал
Шинник - Урал: обзор матча 22 октября 2012
Шинник
22.10.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Урал
10'
В. Корытько
45+2'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Урал
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
90'
+3
Замена
А. Сухов
️️️️
К. Скрыльников
86'
Замена
Е. Ятченко
️️️️
А. Алхазов
67'
Желтая карточка
К. Скрыльников
66'
59'
Замена
А. Чухлей
️️️️
А. Кобялко
46'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Н. Сафрониди
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Гогниев
Желтая карточка
В. Корытько
45'
+1
39'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Герк
18'
Желтая карточка
А. Герк
Желтая карточка
А. Нежелев
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Корытько
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Цыган
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
13
Максим Белецкий
ЛЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
10
Владимир Корытько
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
8
Анатолий Герк
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Шинник
35
Артем Смирнов
ВР
37
Алан Дзуцев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
29
Иван Мельник
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
3-2-3-2
22
Цыган
21
Катынсус
7
Нежелев
33
Ламанж
13
Белецкий
2
Ндри
56
Гриднев
36
Скрыльников
10
Корытько
81
Низамутдинов
13
Алхазов
3-3-1-1-2
22
Кот
7
Данцев
25
Ревякин
16
Вьештица
70
Сафрониди
25
Бочков
4
Дранников
8
Герк
13
Щаницин
22
Кобялко
2
Гогниев
36
Скрыльников
33
Сухов
33
Сухов
36
Скрыльников
13
Алхазов
97
Ятченко
97
Ятченко
13
Алхазов
22
Кобялко
20
Чухлей
20
Чухлей
22
Кобялко
8
Герк
14
Семакин
14
Семакин
8
Герк
70
Сафрониди
10
Манучарян
10
Манучарян
70
Сафрониди
Остались в запасе
Шинник
Урал
37
Алан Дзуцев
ЦЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
29
Иван Мельник
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
37
Алан Дзуцев
ЦЗ
29
Алексей Абрамов
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
Остались в запасе
29
Иван Мельник
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Шинник - Урал
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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