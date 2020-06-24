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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Шинник - Урал
Шинник - Урал: обзор матча 24 июня 2020
Шинник
24.06.2020, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 2
Завершен
Урал
16'
Ю. Бавин
80'
Р. Августиняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шинник - Урал
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
С. Самодин
88'
87'
Замена
А. Юсупов
️️️️
М. Кухарчик
85'
Замена
И. Калинин
️️️️
О. Эль Кабир
Замена
Т. Пухов
️️️️
Д. Самойлов
83'
Замена
И. Масленников
️️️️
В. Алейников
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
Р. Августиняк
Вторая желтая
И. Олейников
78'
68'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Панюков
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
Э. Низамутдинов
46'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
39'
Желтая карточка
И. Олейников
37'
35'
Желтая карточка
Ю. Бавин
16'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Бавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Шинник
1
Евгений Гошев
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
50
Николай Вовк
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
11
Артем Шаболин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Яшин
18
Патрашко
17
Покидышев
76
Стешин
15
Эктов
38
Алейников
15
Самойлов
5
Зинков
19
Олейников
81
Низамутдинов
22
Самодин
3-2-3-2
31
Годзюр
15
Кулаков
16
Вилюш
35
Золотов
92
Емельянов
8
Августиняк
5
Егорычев
40
Бавин
58
Эль Кабир
11
Панюков
18
Кухарчик
22
Самодин
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
22
Самодин
15
Самойлов
7
Пухов
7
Пухов
15
Самойлов
38
Алейников
20
Масленников
20
Масленников
38
Алейников
81
Низамутдинов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
81
Низамутдинов
11
Панюков
22
Ефремов
22
Ефремов
11
Панюков
58
Эль Кабир
13
Калинин
13
Калинин
58
Эль Кабир
18
Кухарчик
10
Юсупов
10
Юсупов
18
Кухарчик
Остались в запасе
Шинник
Урал
3
Максим Поляков
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
60
Владислав Полетаев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
3
Максим Поляков
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
50
Николай Вовк
ЦЗ
1
Евгений Гошев
ВР
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Шинник - Урал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
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