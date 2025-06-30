1 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами пройдeт матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом». Обе команды демонстрируют уверенную игру на турнире, особенно в атакующих действиях. «Реал» прошeл групповой этап без поражений, а «Ювентус» показывает высокий уровень результативности, несмотря на недавнюю неудачу против «Манчестер Сити».

«Реал»

Мадридцы находятся в отличной форме и подходят к этой стадии турнира с серией из 6 матчей без поражений. Команда стабильно забивает – 13 матчей подряд с голами, включая недавнюю уверенную победу 3:0 над «Ред Буллом». В обороне «Реал» также надeжен: лишь 2 пропущенных мяча за 5 последних игр. Средняя результативность – 2.20 гола за матч, при этом пропускают в среднем всего 0.40. Эти цифры подтверждают статус фаворита встречи.

«Ювентус»

Туринцы на этом турнире смотрятся ярко в атаке, но нестабильно в обороне. В 3 последних матчах на Клубном чемпионате мира они неизменно забивали, в том числе 5 голов в ворота «Аль-Айна» и 4 – «Видаду». Всего 16 мячей за 5 игр при 8 пропущенных – показатель контрастной игры. Средняя результативность – 3.20, а пропускают по 1.60 за матч. Последнее поражение от «Манчестер Сити» (2:5) показало, что под серьeзным давлением защита «Ювентуса» не выдерживает.

Факты о командах:

«Реал»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 13 матчах подряд

В среднем 2.20 гола за матч, пропускает 0.40

Победа над «Ред Буллом» со счeтом 3:0

«Ювентус»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 3.20 гола за матч, пропускает 1.60

Забивает в 8 матчах подряд

В последних 5 матчах – 16 забитых мячей

Прогноз на матч «Реал» – «Ювентус»

Матч обещает быть открытым и насыщенным моментами. «Реал» действует строго и организованно, в то время как «Ювентус» делает ставку на мощную атаку. Ожидается игра с голами с обеих сторон, но класс и баланс в игре мадридцев должны сыграть решающую роль.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки: