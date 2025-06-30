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Прогноз на точный счет матча «Реал» – «Ювентус»: Клубный чемпионат мира, 1 июля 2025

30 июня 2025 9:26
Реал - Ювентус
01 июл. 2025, вторник 22:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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7.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Реала»
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1 июля на «Хард Рок Стэдиум» в Майами пройдeт матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира между «Реалом» и «Ювентусом». Обе команды демонстрируют уверенную игру на турнире, особенно в атакующих действиях. «Реал» прошeл групповой этап без поражений, а «Ювентус» показывает высокий уровень результативности, несмотря на недавнюю неудачу против «Манчестер Сити».

«Реал»

Мадридцы находятся в отличной форме и подходят к этой стадии турнира с серией из 6 матчей без поражений. Команда стабильно забивает – 13 матчей подряд с голами, включая недавнюю уверенную победу 3:0 над «Ред Буллом». В обороне «Реал» также надeжен: лишь 2 пропущенных мяча за 5 последних игр. Средняя результативность – 2.20 гола за матч, при этом пропускают в среднем всего 0.40. Эти цифры подтверждают статус фаворита встречи.

«Ювентус»

Туринцы на этом турнире смотрятся ярко в атаке, но нестабильно в обороне. В 3 последних матчах на Клубном чемпионате мира они неизменно забивали, в том числе 5 голов в ворота «Аль-Айна» и 4 – «Видаду». Всего 16 мячей за 5 игр при 8 пропущенных – показатель контрастной игры. Средняя результативность – 3.20, а пропускают по 1.60 за матч. Последнее поражение от «Манчестер Сити» (2:5) показало, что под серьeзным давлением защита «Ювентуса» не выдерживает.

Факты о командах:

«Реал»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем 2.20 гола за матч, пропускает 0.40
  • Победа над «Ред Буллом» со счeтом 3:0

«Ювентус»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 3.20 гола за матч, пропускает 1.60
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В последних 5 матчах – 16 забитых мячей

Личные встречи
42% (5)
17% (2)
42% (5)
21
Забитых мячей
18
1.75
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи,
Ювентус
3 : 1
03.08.2023
Реал
Товарищеские матчи,
Реал
2 : 0
31.07.2022
Ювентус
Международный кубок чемпионов,
Реал
3 : 1
05.08.2018
Ювентус
Лига чемпионов, 1/4 финала
Реал
1 : 3
11.04.2018
Ювентус
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ювентус
0 : 3
03.04.2018
Реал
Лига чемпионов, Финал
Ювентус
1 : 4
03.06.2017
Реал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Реал
1 : 1
13.05.2015
Ювентус
Лига чемпионов, 1/2 финала
Ювентус
2 : 1
05.05.2015
Реал
Лига чемпионов, 4 тур
Ювентус
2 : 2
05.11.2013
Реал
Лига чемпионов, 3 тур
Реал
2 : 1
23.10.2013
Ювентус
Лига Чемпионов, 4 тур
Реал
0 : 2
05.11.2008
Ювентус
Лига Чемпионов, 3 тур
Ювентус
2 : 1
21.10.2008
Реал
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Прогноз на матч «Реал» – «Ювентус»

Матч обещает быть открытым и насыщенным моментами. «Реал» действует строго и организованно, в то время как «Ювентус» делает ставку на мощную атаку. Ожидается игра с голами с обеих сторон, но класс и баланс в игре мадридцев должны сыграть решающую роль.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Реала».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Реала» – коэффициент 7.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Победа «Реала» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.45

7.20
Точный счёт 2:1 в пользу «Реала»
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Автор: Мещеряков Денис
Клубный чемпионат мира Ювентус Реал
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