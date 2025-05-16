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Прогноз на точный счет матча «Ланс» – «Монако»: Лига 1, 17 мая 2025

16 мая 2025 10:08
Ланс - Монако
17 мая 2025, суббота 22:00 | Франция. Лига 1, 34 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Монако»
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17 мая на стадионе «Болларт-Делелис» состоится заключительный матч сезона для «Ланса» и «Монако». Обе команды имеют чeткую мотивацию: хозяева борются за место в топ-8, гости ведут борьбу за Лигу чемпионов. Поединок обещает быть напряжeнным: у «Ланса» – проблемы в обороне, у «Монако» – стабильная форма и надeжная защита. Важность результата поднимет темп матча, но возможна сдержанность в стартовые минуты.

«Ланс»

«Ланс» после 33 туров располагается на 9-й строчке с 49 очками. Команда чередует успешные игры с провальными – показатель нестабильности. В последних 5 матчах коллектив забил 6 и пропустил 9 голов, что указывает на уязвимость в обороне.Главная проблема команды – нестабильность в домашних матчах и слабая результативность: всего 1.2 гола в среднем за игру. Нель Эль-Энауи остаeтся лучшим бомбардиром с 6 мячами, но в целом нападение команды не отличается мощью. Пропускает «Ланс» в каждом из последних 5 матчей – тревожный тренд на фоне предстоящей встречи с третьей командой чемпионата.

«Монако»

«Монако» уверенно держится в тройке лидеров с 61 очком и демонстрирует зрелую игру. Коллектив не проигрывает 5 матчей подряд, пропустив в этом отрезке лишь 2 гола – лучший показатель среди топ-5.Мика Бирет с 15 голами продолжает вести команду вперeд. В атаке «Монако» стабилен, забивая в среднем 1.8 гола за игру. Отлично работает структура: надeжная оборона, быстрые переходы в атаку, контроль центра поля. Даже на выезде команда действует рационально, избегая ошибок.

Факты о командах:

«Ланс»

  • 9-е место, 49 очков
  • Забивает в среднем 1.2 гола за матч, пропускает – 1.8
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • Не проигрывает 2 игры подряд

«Монако»

  • 3-е место, 61 очко
  • 9 голов и 2 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем 1.8 гола за матч, 0.4 – пропущенных
  • Бирет – 15 голов в сезоне

Личные встречи
23% (5)
32% (7)
45% (10)
27
Забитых мячей
36
1.23
В среднем за матч
1.64
4:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 3
25.02.2024
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
2 : 2
07.01.2024
Монако
Франция. Лига 1, 4 тур
Монако
3 : 0
02.09.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3 : 0
22.04.2023
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 4
20.08.2022
Ланс
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
2 : 2
21.05.2022
Монако
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ланс
2 : 4
30.01.2022
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
0 : 2
21.08.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
0 : 0
23.05.2021
Монако
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0 : 3
16.12.2020
Ланс
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
0 : 3
26.04.2015
Монако
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
2 : 0
02.12.2014
Ланс
Франция. Кубок, 1/4 финала
Монако
6 : 0
26.03.2014
Ланс
Франция. Лига 1, 36 тур
Монако
1 : 1
15.05.2011
Ланс
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Монако
1 : 0
22.09.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
2 : 2
21.08.2010
Монако
Франция. Кубок, 1/2 финала
Монако
1 : 0
13.04.2010
Ланс
Франция. Лига 1, 25 тур
Ланс
3 : 0
20.02.2010
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
2 : 0
18.10.2009
Ланс
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
0 : 0
03.05.2008
Монако
Франция. Лига 1, 18 тур
Монако
2 : 0
15.12.2007
Ланс
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Прогноз на матч «Ланс» – «Монако»

Разница в классе, стабильности и качестве игры между командами очевидна. «Монако» способен использовать слабую оборону «Ланса» и диктовать свои условия. Учитывая мотивацию гостей и их текущую форму, а также нестабильность хозяев, победа «Монако» выглядит вероятной. Однако, «Ланс» в домашних матчах способен навязать борьбу и отличиться хотя бы раз. Ставка на результативную победу гостей кажется оправданной.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Монако»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Монако» – коэффициент 6.50
  • Победа «Монако» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.78

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Монако»
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Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Монако Ланс
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