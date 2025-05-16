17 мая на стадионе «Болларт-Делелис» состоится заключительный матч сезона для «Ланса» и «Монако». Обе команды имеют чeткую мотивацию: хозяева борются за место в топ-8, гости ведут борьбу за Лигу чемпионов. Поединок обещает быть напряжeнным: у «Ланса» – проблемы в обороне, у «Монако» – стабильная форма и надeжная защита. Важность результата поднимет темп матча, но возможна сдержанность в стартовые минуты.

«Ланс»

«Ланс» после 33 туров располагается на 9-й строчке с 49 очками. Команда чередует успешные игры с провальными – показатель нестабильности. В последних 5 матчах коллектив забил 6 и пропустил 9 голов, что указывает на уязвимость в обороне.Главная проблема команды – нестабильность в домашних матчах и слабая результативность: всего 1.2 гола в среднем за игру. Нель Эль-Энауи остаeтся лучшим бомбардиром с 6 мячами, но в целом нападение команды не отличается мощью. Пропускает «Ланс» в каждом из последних 5 матчей – тревожный тренд на фоне предстоящей встречи с третьей командой чемпионата.

«Монако»

«Монако» уверенно держится в тройке лидеров с 61 очком и демонстрирует зрелую игру. Коллектив не проигрывает 5 матчей подряд, пропустив в этом отрезке лишь 2 гола – лучший показатель среди топ-5.Мика Бирет с 15 голами продолжает вести команду вперeд. В атаке «Монако» стабилен, забивая в среднем 1.8 гола за игру. Отлично работает структура: надeжная оборона, быстрые переходы в атаку, контроль центра поля. Даже на выезде команда действует рационально, избегая ошибок.

Факты о командах:

«Ланс»

9-е место, 49 очков

Забивает в среднем 1.2 гола за матч, пропускает – 1.8

Пропускает в 5 последних матчах

Не проигрывает 2 игры подряд

«Монако»

3-е место, 61 очко

9 голов и 2 пропущенных за 5 матчей

В среднем 1.8 гола за матч, 0.4 – пропущенных

Бирет – 15 голов в сезоне

Личные встречи 23% (5) 32% (7) 45% (10) 27 Забитых мячей 36 1.23 В среднем за матч 1.64 4:1 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 3 тур Монако 1 : 1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур Ланс 2 : 3 Монако Франция. Кубок, 1/32 финала Ланс 2 : 2 Монако Франция. Лига 1, 4 тур Монако 3 : 0 Ланс Франция. Лига 1, 32 тур Ланс 3 : 0 Монако Франция. Лига 1, 3 тур Монако 1 : 4 Ланс Франция. Лига 1, 38 тур Ланс 2 : 2 Монако Франция. Кубок, 1/8 финала Ланс 2 : 4 Монако Франция. Лига 1, 3 тур Монако 0 : 2 Ланс Франция. Лига 1, 38 тур Ланс 0 : 0 Монако Франция. Лига 1, 15 тур Монако 0 : 3 Ланс Франция. Лига 1, 34 тур Ланс 0 : 3 Монако Франция. Лига 1, 16 тур Монако 2 : 0 Ланс Франция. Кубок, 1/4 финала Монако 6 : 0 Ланс Франция. Лига 1, 36 тур Монако 1 : 1 Ланс Франция. Кубок лиги, 1/16 финала Монако 1 : 0 Ланс Франция. Лига 1, 3 тур Ланс 2 : 2 Монако Франция. Кубок, 1/2 финала Монако 1 : 0 Ланс Франция. Лига 1, 25 тур Ланс 3 : 0 Монако Франция. Лига 1, 9 тур Монако 2 : 0 Ланс Франция. Лига 1, 36 тур Ланс 0 : 0 Монако Франция. Лига 1, 18 тур Монако 2 : 0 Ланс

Прогноз на матч «Ланс» – «Монако»

Разница в классе, стабильности и качестве игры между командами очевидна. «Монако» способен использовать слабую оборону «Ланса» и диктовать свои условия. Учитывая мотивацию гостей и их текущую форму, а также нестабильность хозяев, победа «Монако» выглядит вероятной. Однако, «Ланс» в домашних матчах способен навязать борьбу и отличиться хотя бы раз. Ставка на результативную победу гостей кажется оправданной.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Монако»

Рекомендованные ставки: