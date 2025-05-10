11 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Алавесом». Обе команды сражаются за свои цели: хозяева продолжают удерживать зону Лиги чемпионов, а гости стараются избежать борьбы за выживание в заключительных турах чемпионата.

«Атлетик»

«Атлетик» занимает высокое 4-е место с 61 очком после 34 туров и ведет напряжeнную борьбу за место в еврокубках. Команда известна своей стабильной домашней формой: 10 из 12 последних матчей на «Сан-Мамесе» завершились положительно. Однако атака клуба в последние недели просела: всего 2 забитых гола в последних 5 матчах. Главная ударная сила – Ойан Сансет, оформивший 17 мячей в 32 играх, но в последних турах и он заметно сбавил обороты. Защита тоже лихорадит: 8 пропущенных за 5 туров говорят о наличии проблем с концентрацией, особенно в концовках матчей.

«Алавес»

«Алавес» занимает 17-е место с 35 очками и находится в шаге от вылета. Команда, однако, набрала солидный ход: не проигрывает в 3 матчах подряд и показывает крепкий футбол, особенно в обороне. На выезде «Алавес» демонстрирует железную дисциплину, не проиграв 5 последних гостевых встреч. Основной снайпер – Кике Гарсия с 14 голами, но общая результативность команды остается скромной: всего 3 гола за последние 5 туров. Главное оружие – оборона, всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей.

Факты о командах:

«Атлетик»

Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей.

Средние показатели: 0.40 гола за игру в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр).

Забивает в 5 последних матчах против «Алавеса».

«Алавес»

Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах.

Средние показатели: 0.60 гола за игру в атаке, 0.40 – в защите (5 последних игр).

Забивает в 6 из 8 последних встреч против «Атлетика».

Личные встречи 41% (7) 35% (6) 24% (4) 16 Забитых мячей 9 0.94 В среднем за матч 0.53 2:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 35 тур Атлетик 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 17 тур Алавес 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 29 тур Атлетик 2 : 0 Алавес Испания. Кубок, 1/8 финала Атлетик 2 : 0 Алавес Испания. Примера, 6 тур Алавес 0 : 2 Атлетик Испания. Примера, 20 тур Алавес 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 8 тур Атлетик 1 : 0 Алавес Испания. Примера, 30 тур Атлетик 0 : 0 Алавес Испания. Примера, 5 тур Алавес 1 : 0 Атлетик Испания. Примера, 25 тур Алавес 2 : 1 Атлетик Испания. Примера, 5 тур Атлетик 2 : 0 Алавес Испания. Примера, 35 тур Атлетик 1 : 1 Алавес Испания. Примера, 16 тур Алавес 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 37 тур Алавес 3 : 1 Атлетик Испания. Примера, 18 тур Атлетик 2 : 0 Алавес Испания. Примера, 36 тур Алавес 1 : 0 Атлетик Испания. Примера, 17 тур Атлетик 0 : 0 Алавес

Прогноз на матч «Атлетик» – «Алавес»

Ожидается упорное противостояние: «Атлетик» мотивирован борьбой за Лигу чемпионов, а «Алавес» продолжает набирать важные очки в битве за сохранение прописки. Хозяева должны действовать первым номером и создавать моменты, но низкая результативность последних туров и крепкая защита гостей настраивают на осторожный сценарий. «Алавес» при всей своей надeжности будет стремиться сыграть на удержание и постарается продлить свою беспроигрышную серию. В таких условиях минимальная победа хозяев выглядит наиболее вероятной.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Атлетика».

Рекомендованные ставки: