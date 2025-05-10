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Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Алавес»: Ла Лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:51
Атлетик - Алавес
11 мая 2025, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 35 тур
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5.5
Точный счёт 1:0 в пользу «Атлетика»
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11 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 35-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Алавесом». Обе команды сражаются за свои цели: хозяева продолжают удерживать зону Лиги чемпионов, а гости стараются избежать борьбы за выживание в заключительных турах чемпионата.

«Атлетик»

«Атлетик» занимает высокое 4-е место с 61 очком после 34 туров и ведет напряжeнную борьбу за место в еврокубках. Команда известна своей стабильной домашней формой: 10 из 12 последних матчей на «Сан-Мамесе» завершились положительно. Однако атака клуба в последние недели просела: всего 2 забитых гола в последних 5 матчах. Главная ударная сила – Ойан Сансет, оформивший 17 мячей в 32 играх, но в последних турах и он заметно сбавил обороты. Защита тоже лихорадит: 8 пропущенных за 5 туров говорят о наличии проблем с концентрацией, особенно в концовках матчей.

«Алавес»

«Алавес» занимает 17-е место с 35 очками и находится в шаге от вылета. Команда, однако, набрала солидный ход: не проигрывает в 3 матчах подряд и показывает крепкий футбол, особенно в обороне. На выезде «Алавес» демонстрирует железную дисциплину, не проиграв 5 последних гостевых встреч. Основной снайпер – Кике Гарсия с 14 голами, но общая результативность команды остается скромной: всего 3 гола за последние 5 туров. Главное оружие – оборона, всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей.

Факты о командах:

«Атлетик»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей.
  • Средние показатели: 0.40 гола за игру в атаке, 1.60 – в защите (5 последних игр).
  • Забивает в 5 последних матчах против «Алавеса».

«Алавес»

  • Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах.
  • Средние показатели: 0.60 гола за игру в атаке, 0.40 – в защите (5 последних игр).
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч против «Атлетика».

Личные встречи
41% (7)
35% (6)
24% (4)
16
Забитых мячей
9
0.94
В среднем за матч
0.53
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 0
11.05.2025
Алавес
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 1
15.12.2024
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
2 : 0
16.03.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 0
16.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 2
22.09.2023
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
0 : 0
09.01.2022
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 0
01.10.2021
Алавес
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
0 : 0
10.04.2021
Алавес
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
1 : 0
04.10.2020
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
2 : 1
23.02.2020
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
2 : 0
22.09.2019
Алавес
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 1
27.04.2019
Алавес
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
0 : 0
17.12.2018
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
3 : 1
12.05.2018
Атлетик
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
2 : 0
07.01.2018
Алавес
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
1 : 0
07.05.2017
Атлетик
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 0
08.01.2017
Алавес
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Прогноз на матч «Атлетик» – «Алавес»

Ожидается упорное противостояние: «Атлетик» мотивирован борьбой за Лигу чемпионов, а «Алавес» продолжает набирать важные очки в битве за сохранение прописки. Хозяева должны действовать первым номером и создавать моменты, но низкая результативность последних туров и крепкая защита гостей настраивают на осторожный сценарий. «Алавес» при всей своей надeжности будет стремиться сыграть на удержание и постарается продлить свою беспроигрышную серию. В таких условиях минимальная победа хозяев выглядит наиболее вероятной.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Атлетика».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Атлетика» – коэффициент 5.50
  • Победа «Атлетика» и тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 3.10
  • «Алавес» не забьeт – коэффициент 2.20

5.5
Точный счёт 1:0 в пользу «Атлетика»
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Алавес Атлетик
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