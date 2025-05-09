10 мая на стадионе «Эштадиу да Луш» состоится ключевое дерби Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». Это центральное противостояние тура и один из важнейших матчей сезона: обе команды набрали по 78 очков и ведут ожесточенную борьбу за чемпионский титул. Напряжение вокруг игры огромное, ведь результат напрямую повлияет на распределение мест на вершине таблицы.
«Бенфика»
Команда уверенно идет по турнирной дистанции, занимая второе место с 78 очками после 32 туров. «Бенфика» демонстрирует отличную форму – 4 победы и одна ничья в последних 5 матчах. Впечатляет результативность: 17 голов за этот отрезок. Эвангелос Павлидис продолжает вести команду вперед и уже отметился 28 мячами в сезоне. Особо стоит отметить надежную оборону: всего 3 пропущенных гола за последние 5 встреч. Команда забивает в 16 матчах подряд и показывает великолепную статистику на своем поле.
«Спортинг»
Лидер чемпионата с такими же 78 очками, «Спортинг» идет на первой позиции благодаря лучшей разнице мячей (+59). Коллектив тренера отличается мощной атакой – 85 голов за сезон. Виктор Дьокереш в фантастической форме, у него уже 52 гола в сезоне. Команда не проигрывает в последних 5 матчах, забив за это время 13 мячей и пропустив всего 3. «Спортинг» славится агрессивным стилем и стабильно забивает даже в гостевых встречах.
Факты о командах:
«Бенфика»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в среднем 3.40 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 12 последних матчах подряд
«Спортинг»
- Побеждает в 5 последних матчах
- Забивает в среднем 2.60 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 13 последних матчах подряд
Прогноз на матч «Бенфика» – «Спортинг»
Две лучшие команды сезона встречаются в матче, который может решить судьбу титула. Обе показывают невероятную результативность и надежность в защите. «Бенфика» на своем поле играет безошибочно, но «Спортинг» не раз демонстрировал способность побеждать в самых напряженных поединках. Ждать здесь осторожной игры не стоит – команды явно будут стремиться забить с первых минут. Однако учитывая мощные атаки и стабильные обороны, вероятнее всего, исход матча решит один гол.
Прогноз на точный счет: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:1 – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90