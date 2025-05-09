10 мая на стадионе «Эштадиу да Луш» состоится ключевое дерби Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». Это центральное противостояние тура и один из важнейших матчей сезона: обе команды набрали по 78 очков и ведут ожесточенную борьбу за чемпионский титул. Напряжение вокруг игры огромное, ведь результат напрямую повлияет на распределение мест на вершине таблицы.

«Бенфика»

Команда уверенно идет по турнирной дистанции, занимая второе место с 78 очками после 32 туров. «Бенфика» демонстрирует отличную форму – 4 победы и одна ничья в последних 5 матчах. Впечатляет результативность: 17 голов за этот отрезок. Эвангелос Павлидис продолжает вести команду вперед и уже отметился 28 мячами в сезоне. Особо стоит отметить надежную оборону: всего 3 пропущенных гола за последние 5 встреч. Команда забивает в 16 матчах подряд и показывает великолепную статистику на своем поле.

«Спортинг»

Лидер чемпионата с такими же 78 очками, «Спортинг» идет на первой позиции благодаря лучшей разнице мячей (+59). Коллектив тренера отличается мощной атакой – 85 голов за сезон. Виктор Дьокереш в фантастической форме, у него уже 52 гола в сезоне. Команда не проигрывает в последних 5 матчах, забив за это время 13 мячей и пропустив всего 3. «Спортинг» славится агрессивным стилем и стабильно забивает даже в гостевых встречах.

Факты о командах:

«Бенфика»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в среднем 3.40 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 12 последних матчах подряд

«Спортинг»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в среднем 2.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 13 последних матчах подряд

Личные встречи 45% (15) 36% (12) 18% (6) 47 Забитых мячей 32 1.42 В среднем за матч 0.97 4:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 33 тур Бенфика 1 : 1 Спортинг Португалия. Кубок лиги, Финал Спортинг 1 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 16 тур Спортинг 1 : 0 Бенфика Португалия. Примейра, 28 тур Спортинг 2 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 11 тур Бенфика 2 : 1 Спортинг Португалия. Примейра, 33 тур Спортинг 2 : 2 Бенфика Португалия. Примейра, 16 тур Бенфика 2 : 2 Спортинг Португалия. Примейра, 30 тур Спортинг 0 : 2 Бенфика Португалия. Примейра, 13 тур Бенфика 1 : 3 Спортинг Португалия. Примейра, 33 тур Бенфика 4 : 3 Спортинг Португалия. Примейра, 16 тур Спортинг 1 : 0 Бенфика Португалия. Примейра, 34 тур Бенфика 2 : 1 Спортинг Португалия. Примейра, 17 тур Спортинг 0 : 2 Бенфика Португалия. Примейра, 20 тур Спортинг 2 : 4 Бенфика Португалия. Примейра, 3 тур Бенфика 1 : 1 Спортинг Португалия. Примейра, 33 тур Спортинг 0 : 0 Бенфика Португалия. Примейра, 16 тур Бенфика 1 : 1 Спортинг Португалия. Примейра, 30 тур Спортинг 1 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 13 тур Бенфика 2 : 1 Спортинг Португалия. Примейра, 25 тур Спортинг 0 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 8 тур Бенфика 0 : 3 Спортинг Португалия. Примейра, 20 тур Спортинг 1 : 1 Бенфика Португалия. Примейра, 3 тур Бенфика 1 : 1 Спортинг Португалия. Высшая лига, 18 тур Бенфика 2 : 0 Спортинг Португалия. Высшая лига, 3 тур Спортинг 1 : 1 Бенфика Португалия. Высшая лига, 26 тур Бенфика 2 : 0 Спортинг Португалия. Высшая лига, 11 тур Спортинг 1 : 3 Бенфика Португалия. Высшая лига, 26 тур Спортинг 1 : 0 Бенфика Португалия. Высшая лига, 11 тур Бенфика 1 : 0 Спортинг Португалия. Высшая лига, 20 тур Спортинг 0 : 2 Бенфика Португалия. Высшая лига, 5 тур Бенфика 2 : 0 Спортинг Чемпионат Португалии, 26 тур Бенфика 2 : 0 Спортинг Чемпионат Португалии, 11 тур Спортинг 0 : 0 Бенфика

Прогноз на матч «Бенфика» – «Спортинг»

Две лучшие команды сезона встречаются в матче, который может решить судьбу титула. Обе показывают невероятную результативность и надежность в защите. «Бенфика» на своем поле играет безошибочно, но «Спортинг» не раз демонстрировал способность побеждать в самых напряженных поединках. Ждать здесь осторожной игры не стоит – команды явно будут стремиться забить с первых минут. Однако учитывая мощные атаки и стабильные обороны, вероятнее всего, исход матча решит один гол.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки: