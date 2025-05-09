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Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Спортинг»: Примейра, 10 мая 2025

09 мая 2025 13:15
Бенфика - Спортинг
10 мая 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 33 тур
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7.5
Точный счет 1:1
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10 мая на стадионе «Эштадиу да Луш» состоится ключевое дерби Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом». Это центральное противостояние тура и один из важнейших матчей сезона: обе команды набрали по 78 очков и ведут ожесточенную борьбу за чемпионский титул. Напряжение вокруг игры огромное, ведь результат напрямую повлияет на распределение мест на вершине таблицы.

«Бенфика»

Команда уверенно идет по турнирной дистанции, занимая второе место с 78 очками после 32 туров. «Бенфика» демонстрирует отличную форму – 4 победы и одна ничья в последних 5 матчах. Впечатляет результативность: 17 голов за этот отрезок. Эвангелос Павлидис продолжает вести команду вперед и уже отметился 28 мячами в сезоне. Особо стоит отметить надежную оборону: всего 3 пропущенных гола за последние 5 встреч. Команда забивает в 16 матчах подряд и показывает великолепную статистику на своем поле.

«Спортинг»

Лидер чемпионата с такими же 78 очками, «Спортинг» идет на первой позиции благодаря лучшей разнице мячей (+59). Коллектив тренера отличается мощной атакой – 85 голов за сезон. Виктор Дьокереш в фантастической форме, у него уже 52 гола в сезоне. Команда не проигрывает в последних 5 матчах, забив за это время 13 мячей и пропустив всего 3. «Спортинг» славится агрессивным стилем и стабильно забивает даже в гостевых встречах.

Факты о командах:

«Бенфика»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в среднем 3.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 12 последних матчах подряд

«Спортинг»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 13 последних матчах подряд

Личные встречи
45% (15)
36% (12)
18% (6)
47
Забитых мячей
32
1.42
В среднем за матч
0.97
4:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
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Прогноз на матч «Бенфика» – «Спортинг»

Две лучшие команды сезона встречаются в матче, который может решить судьбу титула. Обе показывают невероятную результативность и надежность в защите. «Бенфика» на своем поле играет безошибочно, но «Спортинг» не раз демонстрировал способность побеждать в самых напряженных поединках. Ждать здесь осторожной игры не стоит – команды явно будут стремиться забить с первых минут. Однако учитывая мощные атаки и стабильные обороны, вероятнее всего, исход матча решит один гол.

Прогноз на точный счет: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:1 – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.90

7.5
Точный счет 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Португалия. Примейра Спортинг Бенфика
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