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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Бенфика
Спортинг - Бенфика: обзор матча 05 марта 2016
Спортинг
05.03.2016, суббота, 23:45
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бенфика
Красная карточка
А. Силва
87'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
А. Силва
80'
72'
Замена
Л. Фейса
️️️️
Пицци
70'
Желтая карточка
В. Линделеф
Желтая карточка
Джефферсон
70'
52'
Желтая карточка
Н. Гайтан
46'
Желтая карточка
Жонас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бенфика
19
Элизеу
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
21
Пицци
АП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Спортинг
10
Желсон Мартинш
ПВ
Бенфика
15
Любомир Фейса
ЦП
94
Талиска
АП
1-2-1
1
Патрисиу
4
Джефферсон
23
Мариу
15
Силва
19
Слимани
4-2-1-1
34
Алмейда
3
Линделеф
33
Жардел
19
Элизеу
22
Самарис
10
Гайтан
21
Пицци
17
Жонас
15
Силва
10
Мартинш
10
Мартинш
15
Силва
21
Пицци
15
Фейса
15
Фейса
21
Пицци
Остались в запасе
Спортинг
Бенфика
Главный тренер
Паулу Фонсека
94
Талиска
АП
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
Остались в запасе
94
Талиска
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Спортинг - Бенфика
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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