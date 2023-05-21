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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Бенфика
Спортинг - Бенфика: обзор матча 21 мая 2023
Спортинг
21.05.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 33 тур
2 : 2
Завершен
Бенфика
39'
Тринкау
44'
У. Дьоманде
71'
Ф. Эушнес
90+4'
Ж. Невеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Бенфика
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Ж. Невеш
Желтая карточка
С. Коатес
88'
86'
Замена
М. Ристич
️️️️
А. Гримальдо
81'
Замена
Флорентину
️️️️
Шикинью
80'
Желтая карточка
Шикинью
Замена
Д. Эссуго
️️️️
Х. Морита
79'
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Сантуш
79'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Р. Эшгайю
72'
Замена
М. Рейс
️️️️
Тринкау
72'
71'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Эушнес
Пас отдал
А. Гримальдо
66'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
66'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Рафа
Замена
Паулинью
️️️️
М. Эдвардс
54'
Желтая карточка
У. Дьоманде
48'
46'
Замена
А. Бах
️️️️
Ж. Мариу
ГОЛ! 2:0!
У. Дьоманде
Пас отдал
Н. Сантуш
44'
40'
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 1:0!
Тринкау
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
14
Дариу Эссуго
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
12
Жилберто
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
9
Петар Муса
ЦФ
4-2-1-1-2
20
Исраэль
2
Дьоманде
25
Инасиу
4
Коатес
47
Эшгайю
5
Угарте
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Тринкау
11
Сантуш
3-1-1-3-2
1
Влаходимос
14
Силва
30
Отаменди
22
Гримальдо
14
Эушнес
23
Мариу
7
Нерес
22
Шикинью
87
Невеш
27
Рафа
9
Рамуш
7
Тринкау
2
Рейс
2
Рейс
7
Тринкау
47
Эшгайю
2
Бельерин
2
Бельерин
47
Эшгайю
5
Морита
14
Эссуго
14
Эссуго
5
Морита
11
Сантуш
11
Гомес
11
Гомес
11
Сантуш
10
Эдвардс
26
Паулинью
26
Паулинью
10
Эдвардс
22
Гримальдо
23
Ристич
23
Ристич
22
Гримальдо
23
Мариу
6
Бах
6
Бах
23
Мариу
22
Шикинью
12
Флорентину
12
Флорентину
22
Шикинью
27
Рафа
11
Гедеш
11
Гедеш
27
Рафа
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Спортинг
Бенфика
41
Диего Каллаи
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Спортинг - Бенфика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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