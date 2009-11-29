Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Бенфика
Спортинг - Бенфика: обзор матча 29 ноября 2009
Спортинг
29.11.2009, воскресенье, 00:15
Чемпионат Португалии, 11 тур
0 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бенфика
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
Х. Савиола
Замена
Э. Поштига
️️️️
С. Вукчевич
Замена
М. Витор
️️️️
Сидней
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Б. Перейринья
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
М. Велозу
Замена
Р. Аморим
️️️️
П. Аймар
Желтая карточка
А. Силва
+1
Желтая карточка
А. Ди Мария
Замена
П. Силва
️️️️
Абел
Желтая карточка
Полга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Марку Канейра
ЛЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
4
Полга
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
3
Симон Вукчевич
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
14
Матиас Фернандес
ПВ
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Бенфика
1
Ким
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
7
Рамирес
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЛФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спортинг
16
Тьягу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
0
Педро Силва
ПЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
29
Карлос Салейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
9
Велдон
ЦФ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
4
Канейра
23
Карришу
4
Полга
78
Абел
15
Силва
8
Моутинью
44
Велозу
3
Вукчевич
14
Фернандес
19
Лиедсон
4-2-2-2
1
Ким
2
Перейра
4
Луис
26
Сидней
25
Пейшоту
7
Рамирес
6
Хави Гарсия
11
Ди Мария
10
Аймар
7
Кардосо
16
Савиола
78
Абел
0
Силва
0
Силва
78
Абел
14
Фернандес
25
Перейринья
25
Перейринья
14
Фернандес
3
Вукчевич
9
Поштига
9
Поштига
3
Вукчевич
16
Савиола
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
16
Савиола
26
Сидней
4
Витор
4
Витор
26
Сидней
10
Аймар
6
Аморим
6
Аморим
10
Аймар
Остались в запасе
Спортинг
Бенфика
16
Тьягу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
29
Карлос Салейру
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
25
Жулио Сезар
ВР
8
Фелипе Менезес
ЦП
9
Велдон
ЦФ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
29
Карлос Салейру
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
8
Фелипе Менезес
ЦП
9
Велдон
ЦФ
21
Нуну Гомеш
ЦФ
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Спортинг - Бенфика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 00:10 (прямая)
Новости команд
Все
Спортинг
Бенфика
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+