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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Спортинг
Бенфика - Спортинг: обзор матча 04 декабря 2021
Бенфика
04.12.2021, суббота, 00:15
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 3
Завершен
Спортинг
90+6'
Пицци
8'
П. Сарабия
62'
Паулинью
68'
М. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Спортинг
ГОЛ! 1:3!
Пицци
90'
+6
90'
+2
Замена
Н. Сантуш
️️️️
М. Угарте
90'
+2
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Гонсалвеш
Желтая карточка
А. Таарабт
89'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Д. Нуньес
86'
Замена
Пицци
️️️️
Эвертон
85'
83'
Замена
Т. Томаш
️️️️
П. Сарабия
Замена
Жилберто
️️️️
Ю. Вайгль
74'
Замена
А. Таарабт
️️️️
А. Алмейда
74'
73'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
68'
ГОЛ! 0:3!
М. Нуньес
Пас отдал
Р. Эшгайю
62'
ГОЛ! 0:2!
Паулинью
Пас отдал
М. Нуньес
55'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
З. Феддаль
Замена
Р. Яремчук
️️️️
В. Лазаро
46'
45'
+3
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
33'
Желтая карточка
П. Сарабия
Желтая карточка
Ю. Вайгль
27'
Желтая карточка
Я. Вертонген
22'
20'
Желтая карточка
П. Порро
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Сарабия
Пас отдал
П. Гонсалвеш
2'
Желтая карточка
Паулинью
1'
Желтая карточка
З. Феддаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
3-3-1-3
1
Влаходимос
34
Алмейда
14
Вертонген
30
Отаменди
22
Гримальдо
5
Вайгль
19
Лазаро
23
Мариу
7
Эвертон
29
Нуньес
27
Рафа
3-3-2-1-1
1
Адан
25
Инасиу
3
Феддаль
13
Нету
23
Порро
5
Угарте
2
Рейс
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
7
Сарабия
26
Паулинью
29
Нуньес
9
Рамуш
9
Рамуш
29
Нуньес
5
Вайгль
12
Жилберто
12
Жилберто
5
Вайгль
34
Алмейда
49
Таарабт
49
Таарабт
34
Алмейда
7
Эвертон
21
Пицци
21
Пицци
7
Эвертон
19
Лазаро
9
Яремчук
9
Яремчук
19
Лазаро
7
Сарабия
8
Томаш
8
Томаш
7
Сарабия
28
Гонсалвеш
21
Браганца
21
Браганца
28
Гонсалвеш
3
Феддаль
47
Эшгайю
47
Эшгайю
3
Феддаль
5
Угарте
11
Сантуш
11
Сантуш
5
Угарте
Остались в запасе
Бенфика
Спортинг
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Бенфика - Спортинг
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
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