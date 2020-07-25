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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Спортинг
Бенфика - Спортинг: обзор матча 25 июля 2020
Бенфика
25.07.2020, суббота, 23:15
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
28'
Х. Сеферович
88'
К. Винисиус
69'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Спортинг
Желтая карточка
К. Винисиус
90'
+4
Замена
Жота
️️️️
Ф. Серви
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
К. Винисиус
Пас отдал
Пицци
88'
87'
Замена
Р. Батталья
️️️️
С. Ристовски
82'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Ж. Кабрал
77'
Желтая карточка
Вендел
Замена
Рафа
️️️️
Шикинью
76'
Желтая карточка
А. Алмейда
73'
71'
Желтая карточка
Ж. Кабрал
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Шпорар
Пас отдал
Т. Томаш
Замена
К. Винисиус
️️️️
Х. Сеферович
66'
46'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Г. Плата
36'
Желтая карточка
Л. Нету
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
Р. Диаш
28'
Желтая карточка
Габриэл
22'
Желтая карточка
Р. Диаш
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
22
Шикинью
АП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
8
Вендел
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
12
Флорентину
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Влаходимос
3
Диаш
33
Жардел
34
Алмейда
15
Тавареш
5
Вайгль
18
Габриэл
22
Шикинью
21
Пицци
9
Сеферович
10
Серви
3-2-2-1-2
81
Максимиану
21
Акунья
72
Куарежма
4
Коатес
33
Ристовски
25
Мендеш
8
Вендел
27
Нуньес
77
Кабрал
19
Плата
99
Шпорар
10
Серви
7
Жота
7
Жота
10
Серви
9
Сеферович
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Сеферович
22
Шикинью
27
Рафа
27
Рафа
22
Шикинью
19
Плата
8
Томаш
8
Томаш
19
Плата
33
Ристовски
6
Батталья
6
Батталья
33
Ристовски
77
Кабрал
10
Вьетто
10
Вьетто
77
Кабрал
Остались в запасе
Бенфика
Спортинг
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
26
Кристиан Борха
ЛЗ
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
1
Иван Злобин
ВР
4
Ферру
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
89
Диего Соуза
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Борха
ЛЗ
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Бенфика - Спортинг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
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