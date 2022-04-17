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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Бенфика
Спортинг - Бенфика: обзор матча 17 апреля 2022
Спортинг
17.04.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 30 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
14'
Д. Нуньес
90+2'
Ж. Диаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Бенфика
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Ж. Диаш
Пас отдал
Д. Нуньес
Замена
Д. Браганца
️️️️
Н. Сантуш
89'
86'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Г. Рамуш
82'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Д. Гонсалвеш
75'
Желтая карточка
А. Таарабт
74'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Эвертон
74'
Замена
П. Бернарду
️️️️
А. Таарабт
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Ж. Палинья
69'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
П. Сарабия
69'
Замена
И. Слимани
️️️️
П. Гонсалвеш
59'
Замена
М. Угарте
️️️️
Л. Нету
58'
Желтая карточка
Паулинью
51'
51'
Желтая карточка
Я. Вертонген
41'
Желтая карточка
Эвертон
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Я. Вертонген
Желтая карточка
П. Сарабия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Паулу Бернарду
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Адан
13
Нету
25
Инасиу
4
Коатес
23
Порро
6
Палинья
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
11
Сантуш
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
12
Жилберто
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
7
Гонсалвеш
9
Рамуш
7
Эвертон
29
Нуньес
7
Сарабия
10
Эдвардс
10
Эдвардс
7
Сарабия
11
Сантуш
21
Браганца
21
Браганца
11
Сантуш
6
Палинья
47
Эшгайю
47
Эшгайю
6
Палинья
13
Нету
5
Угарте
5
Угарте
13
Нету
28
Гонсалвеш
19
Слимани
19
Слимани
28
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
34
Алмейда
34
Алмейда
7
Гонсалвеш
49
Таарабт
8
Бернарду
8
Бернарду
49
Таарабт
9
Рамуш
23
Мариу
23
Мариу
9
Рамуш
7
Эвертон
23
Диаш
23
Диаш
7
Эвертон
Остались в запасе
Спортинг
Бенфика
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Спортинг - Бенфика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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