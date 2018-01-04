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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Спортинг
Бенфика - Спортинг: обзор матча 04 января 2018
Бенфика
04.01.2018, четверг, 00:30
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
90'
Жонас (П)
18'
Ж. Мартинш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Спортинг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жонас
90'
89'
Желтая карточка
Р. Батталья
85'
Желтая карточка
Б. Сезар
68'
Желтая карточка
С. Коатес
Желтая карточка
Л. Фейса
63'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мартинш
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
14
Бруну Варела
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
21
Пицци
АП
17
Жонас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
3-3-1-2
14
Варела
22
Гримальдо
34
Алмейда
33
Жардел
11
Сальвио
15
Фейса
10
Кровинович
21
Пицци
10
Серви
17
Жонас
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
17
Коэнтрау
4
Коатес
22
Матье
12
Пиччини
10
Карвалью
21
Акунья
6
Батталья
10
Мартинш
8
Фернандеш
12
Дост
Остались в запасе
Бенфика
Спортинг
99
Миле Свилар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Бенфика - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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