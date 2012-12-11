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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Бенфика
Спортинг - Бенфика: обзор матча 11 декабря 2012
Спортинг
11.12.2012, вторник, 00:15
Португалия. Высшая лига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Бенфика
30'
Р. ван Вольфсвинкел
58'
М. Рохо (АГ)
81'
О. Кардосо (П)
86'
О. Кардосо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бенфика
90'
+1
Замена
Родриго
️️️️
О. Кардосо
Желтая карточка
М. Рохо
88'
Замена
М. Измайлов
️️️️
Д. Капель
88'
86'
ГОЛ! 1:3!
О. Кардосо
Пас отдал
Э. Сальвио
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
84'
Замена
Шандао
️️️️
Элиас
83'
82'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
О. Джон
81'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Кардосо
Красная карточка
Х. Булахруз
80'
Замена
В. Виола
️️️️
А. Каррильо
70'
Желтая карточка
А. Каррильо
69'
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Рохо
45'
Желтая карточка
Н. Матич
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
Д. Капель
30'
20'
Желтая карточка
М. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
32
Даниэль Праньич
ЦП
7
Элиас
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
15
Ола Джон
ЛП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
2
Шандао
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
2
Марат Измайлов
ПП
16
Валентин Виола
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
26
Сидней
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
19
Родриго
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-3-2-1
1
Патрисиу
2
Инсуа
23
Булахруз
5
Рохо
15
Дайер
32
Праньич
7
Элиас
21
Ринаудо
17
Капель
19
Каррильо
9
ван Вольфсвинкел
4-4-2
1
Артур
2
Перейра
33
Жардел
24
Гарай
10
Мельгарехо
11
Сальвио
20
Гомеш
18
Матич
15
Джон
9
Лима
7
Кардосо
19
Каррильо
16
Виола
16
Виола
19
Каррильо
7
Элиас
2
Шандао
2
Шандао
7
Элиас
17
Капель
2
Измайлов
2
Измайлов
17
Капель
15
Джон
10
Гайтан
10
Гайтан
15
Джон
7
Кардосо
19
Родриго
19
Родриго
7
Кардосо
Остались в запасе
Спортинг
Бенфика
52
Закария Лабиад
АП
1
Марсело Бук
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
13
Паулу Лопеш
ВР
26
Сидней
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
1
Марсело Бук
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
26
Сидней
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Спортинг - Бенфика
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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Спортинг
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25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
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3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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