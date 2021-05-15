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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Спортинг
Бенфика - Спортинг: обзор матча 15 мая 2021
Бенфика
15.05.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 33 тур
4 : 3
Завершен
Спортинг
12'
Х. Сеферович
29'
Пицци
37'
Л. Вериссимо
48'
Х. Сеферович (П)
45+1'
П. Гонсалвеш
62'
Н. Сантуш
77'
П. Гонсалвеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Спортинг
Желтая карточка
Д. Нуньес
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Х. Сеферович
89'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Эвертон
89'
Желтая карточка
Н. Тавареш
87'
Замена
Рафа
️️️️
Пицци
81'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Д. Гонсалвеш
81'
77'
ГОЛ с пенальти! 4:3!
П. Гонсалвеш
69'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
М. Рейс
65'
Желтая карточка
Ж. Мариу
62'
ГОЛ! 4:2!
Н. Сантуш
Пас отдал
Паулинью
Желтая карточка
Габриэл
57'
57'
Желтая карточка
Н. Мендеш
Замена
Габриэл
️️️️
А. Таарабт
53'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Х. Сеферович
48'
46'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Ж. Перейра
46'
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Д. Браганца
45'
+1
ГОЛ! 3:1!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
М. Нуньес
Желтая карточка
Н. Отаменди
43'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
38'
ГОЛ! 3:0!
Л. Вериссимо
Пас отдал
Пицци
37'
31'
Желтая карточка
М. Рейс
ГОЛ! 2:0!
Пицци
Пас отдал
Эвертон
29'
ГОЛ! 1:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
Пицци
12'
Желтая карточка
А. Гримальдо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
18
Габриэл
ЦП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
14
Дариу Эссуго
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
4-1-1-2-2
23
Лейте
22
Гримальдо
30
Отаменди
14
Вертонген
4
Вериссимо
5
Вайгль
49
Таарабт
21
Пицци
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
9
Сеферович
3-2-2-2
1
Адан
2
Рейс
27
Перейра
21
Браганца
4
Коатес
25
Мендеш
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
11
Сантуш
7
Гонсалвеш
17
Тавареш
17
Тавареш
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
29
Нуньес
29
Нуньес
7
Эвертон
49
Таарабт
18
Габриэл
18
Габриэл
49
Таарабт
9
Сеферович
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Сеферович
21
Пицци
27
Рафа
27
Рафа
21
Пицци
2
Рейс
77
Кабрал
77
Кабрал
2
Рейс
21
Браганца
6
Палинья
6
Палинья
21
Браганца
27
Перейра
23
Мариу
23
Мариу
27
Перейра
Остались в запасе
Бенфика
Спортинг
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
19
Гонсало Плата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
Остались в запасе
19
Гонсало Плата
ПВ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Бенфика - Спортинг
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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