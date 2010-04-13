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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Спортинг
Бенфика - Спортинг: обзор матча 13 апреля 2010
Бенфика
13.04.2010, вторник, 23:45
Чемпионат Португалии, 26 тур
2 : 0
Завершен
Спортинг
67'
О. Кардосо
76'
П. Аймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Спортинг
Желтая карточка
М. Велозу
Замена
Аиртон
️️️️
К. Мартинш
Замена
М. Фернандес
️️️️
Л. Грими
ГОЛ! 2:0!
П. Аймар
Пас отдал
Рамирес
Желтая карточка
А. Ди Мария
Замена
А. Силва
️️️️
Абел
Замена
А. Кардек
️️️️
О. Кардосо
ГОЛ! 1:0!
О. Кардосо
Пас отдал
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
Желтая карточка
Луизао
Замена
П. Аймар
️️️️
Э. Луис
Желтая карточка
Абел
Желтая карточка
Р. Патрисиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Ким
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
7
Рамирес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Эдер Луис
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
8
Жоао Моутинью
(К)
ЛП
4
Педру Мендеш
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
27
Жоао Перейра
ПП
16
Янник Джало
ЛФ
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Бенфика
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
38
Аиртон
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
9
Велдон
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
14
Матиас Фернандес
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
29
Карлос Салейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ким
17
Коэнтрау
4
Луис
4
Луизао
6
Аморим
6
Хави Гарсия
22
Мартинш
7
Рамирес
11
Ди Мария
7
Кардосо
7
Эдер Луис
4-1-3-2
1
Патрисиу
78
Абел
4
Тонел
23
Карришу
5
Грими
4
Мендеш
27
Перейра
44
Велозу
8
Моутинью
19
Лиедсон
16
Джало
22
Мартинш
38
Аиртон
38
Аиртон
22
Мартинш
7
Эдер Луис
10
Аймар
10
Аймар
7
Эдер Луис
7
Кардосо
14
Кардек
14
Кардек
7
Кардосо
5
Грими
14
Фернандес
14
Фернандес
5
Грими
78
Абел
15
Силва
15
Силва
78
Абел
Остались в запасе
Бенфика
Спортинг
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
9
Велдон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
29
Карлос Салейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
15
Луиш Филипе
ПЗ
9
Велдон
ЦФ
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
4
Полга
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
29
Карлос Салейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Бенфика - Спортинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:40 (прямая)
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