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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Спортинг
Бенфика - Спортинг: обзор матча 12 ноября 2023
Бенфика
12.11.2023, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
90+4'
Ж. Невеш
90+7'
К. Тенгстедт
45'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Спортинг
ГОЛ! 2:1!
К. Тенгстедт
Пас отдал
Ф. Эушнес
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Ж. Невеш
Пас отдал
Морато
90'
+4
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ж. Мариу
87'
85'
Замена
Паулинью
️️️️
Х. Морита
Желтая карточка
Ж. Невеш
75'
73'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
М. Рейс
73'
Замена
Тринкау
️️️️
П. Гонсалвеш
69'
Желтая карточка
М. Юльманн
Желтая карточка
Ж. Мариу
66'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
Флорентину
64'
Замена
А. Кабрал
️️️️
П. Муса
64'
57'
Желтая карточка
М. Эдвардс
57'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
М. Эдвардс
51'
Вторая желтая
Г. Инасиу
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
М. Эдвардс
22'
Желтая карточка
Г. Инасиу
15'
Желтая карточка
С. Коатес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К)
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
(К)
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Трубин
14
Силва
30
Отаменди
5
Морато
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
87
Невеш
11
Ди Мария
9
Муса
27
Рафа
3-4-1-1-1
1
Адан
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
47
Эшгайю
23
Юльманн
5
Морита
2
Дьоманде
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
14
Дьекереш
23
Мариу
11
Гедеш
11
Гедеш
23
Мариу
9
Муса
19
Кабрал
19
Кабрал
9
Муса
12
Флорентину
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
12
Флорентину
10
Эдвардс
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
10
Эдвардс
2
Рейс
11
Сантуш
11
Сантуш
2
Рейс
5
Морита
26
Паулинью
26
Паулинью
5
Морита
28
Гонсалвеш
7
Тринкау
7
Тринкау
28
Гонсалвеш
Остались в запасе
Бенфика
Спортинг
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
9
Афонсу Морейра
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Бенфика - Спортинг
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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