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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Бенфика
Спортинг - Бенфика: обзор матча 02 февраля 2021
Спортинг
02.02.2021, вторник, 00:30
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 0
Завершен
Бенфика
90+2'
М. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Бенфика
Желтая карточка
Табата
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
М. Нуньес
90'
+2
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Гонсалвеш
90'
+1
79'
Желтая карточка
Габриэл
79'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
А. Гримальдо
79'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Д. Нуньес
75'
Желтая карточка
Пицци
Замена
Табата
️️️️
Т. Томаш
74'
64'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ф. Серви
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Ж. Мариу
61'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Н. Сантуш
60'
53'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Желтая карточка
Л. Нету
40'
16'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Желтая карточка
Т. Томаш
15'
13'
Желтая карточка
Жилберто
11'
Замена
Габриэл
️️️️
Жардел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
21
Пицци
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
10
Табата
ПВ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Бенфика
99
Миле Свилар
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Педриньо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-3-2
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
3
Феддаль
25
Мендеш
23
Порро
27
Нуньес
23
Мариу
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
8
Томаш
3-3-1-3
1
Влаходимос
33
Жардел
30
Отаменди
14
Вертонген
12
Жилберто
5
Вайгль
22
Гримальдо
21
Пицци
10
Серви
27
Рафа
29
Нуньес
11
Сантуш
77
Кабрал
77
Кабрал
11
Сантуш
8
Томаш
10
Табата
10
Табата
8
Томаш
28
Гонсалвеш
21
Браганца
21
Браганца
28
Гонсалвеш
23
Мариу
6
Палинья
6
Палинья
23
Мариу
22
Гримальдо
17
Тавареш
17
Тавареш
22
Гримальдо
10
Серви
49
Таарабт
49
Таарабт
10
Серви
33
Жардел
18
Габриэл
18
Габриэл
33
Жардел
29
Нуньес
9
Сеферович
9
Сеферович
29
Нуньес
Остались в запасе
Спортинг
Бенфика
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Миле Свилар
ВР
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Миле Свилар
ВР
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Спортинг - Бенфика
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
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Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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